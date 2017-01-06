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Общество | Школу на улице Шевченко строят с опережением графика

06.01.2017|13:45
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В пятницу, 6 января, губернатор Иван Белозерцев посетил строительную площадку на улице Шевченко, где возводится школа, рассчитанная на 550 детей.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, в настоящее время рабочие трудятся над первым этажом будущего учебного заведения. В феврале коробку школы достроят, начнутся отделка здания, монтаж инженерных коммуникаций.

«Строительство объекта идет с опережением графика, претензий к подрядчику нет. Здесь густонаселенный микрорайон, школа нужна. Обязательно необходимо хорошее наполнение образовательного учреждения оборудованием, качественное благоустройство территории», - отметил Иван Белозерцев.

Планируется, что школу введут в эксплуатацию уже летом.

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Гость|06.01.2017 14:00|

где школа для детей Эко-квартала Запрудный

Гость|06.01.2017 14:05|

penzainform.ru писал(a):

- отметил Иван Белозерцев.

Планируется, что школу введут в эксплуатацию уже летом.

Перинатальный тоже шёл с опережением.

Господа чиновники не понимают что построить школу или перинатальный центр это на то что сделать ремонт в их новой квартире полученной за разрешение на подведение коммуникаций, землю или ещё чего там.

Дай бог к 1 апреля следующего года.

Гость|06.01.2017 14:21|

Гость писал(a):

где школа для детей Эко-квартала Запрудный
да! где?? тут все школы в три смены учатся и на головах друг у друга.

Имя: Гость
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