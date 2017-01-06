06.01.2017 | 13:45

В пятницу, 6 января, губернатор Иван Белозерцев посетил строительную площадку на улице Шевченко, где возводится школа, рассчитанная на 550 детей.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, в настоящее время рабочие трудятся над первым этажом будущего учебного заведения. В феврале коробку школы достроят, начнутся отделка здания, монтаж инженерных коммуникаций.

«Строительство объекта идет с опережением графика, претензий к подрядчику нет. Здесь густонаселенный микрорайон, школа нужна. Обязательно необходимо хорошее наполнение образовательного учреждения оборудованием, качественное благоустройство территории», - отметил Иван Белозерцев.

Планируется, что школу введут в эксплуатацию уже летом.