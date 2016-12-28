28.12.2016 | 16:43

В следующем году в Пензе откроется детский технопарк. Проект по созданию уникального центра дополнительного образования получил в Москве высокую оценку специалистов. Часть финансирования - 24 миллиона рублей - возьмет на себя региональный бюджет. Основная же сумма поступит из государственной казны.

«Пензенская область вошла в число победителей. Мы предполагаем, что федеральный бюджет выделит 65 миллионов», - уточнил министр образования региона Александр Воронков.

Детский технопарк разместится на базе уже действующего взрослого - «Рамеева». Получать дополнительное высокотехнологичное образование там будут ежегодно более 500 пензенских школьников.

«Биомедицинский кластер выступил в качестве социального партнера. Он будет материально обеспечивать процесс обучения», - добавил Александр Воронков.

О создании детского технопарка министр образования сообщил журналистам во время своей итоговой в 2016 году пресс-конференции. Кроме того, Александр Воронков рассказал о том, что в 2017-м будут сохранены все социальные льготы для сельских учителей, а на капитальный ремонт школ, в которых они работают, из областной и муниципальной казны выделят 54 миллиона рублей.