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Общество | В 2017 году в Пензе появится детский технопарк

28.12.2016|16:43
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В следующем году в Пензе откроется детский технопарк. Проект по созданию уникального центра дополнительного образования получил в Москве высокую оценку специалистов. Часть финансирования - 24 миллиона рублей - возьмет на себя региональный бюджет. Основная же сумма поступит из государственной казны.

«Пензенская область вошла в число победителей. Мы предполагаем, что федеральный бюджет выделит 65 миллионов», - уточнил министр образования региона Александр Воронков.

Детский технопарк разместится на базе уже действующего взрослого - «Рамеева». Получать дополнительное высокотехнологичное образование там будут ежегодно более 500 пензенских школьников.

«Биомедицинский кластер выступил в качестве социального партнера. Он будет материально обеспечивать процесс обучения», - добавил Александр Воронков.

О создании детского технопарка министр образования сообщил журналистам во время своей итоговой в 2016 году пресс-конференции. Кроме того, Александр Воронков рассказал о том, что в 2017-м будут сохранены все социальные льготы для сельских учителей, а на капитальный ремонт школ, в которых они работают, из областной и муниципальной казны выделят 54 миллиона рублей.

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Гость|28.12.2016 18:50|

Хотелось бы в центре города, а не на окраине.

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