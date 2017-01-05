05.01.2017 | 10:41

В Пензе будет увеличено число операторов контакт-центра, принимающих вызовы врачей к взрослому населению. Соответствующее поручение дала заместитель министра здравоохранения области Оксана Чижова после проверки поликлиник, состоявшейся в среду, 4 января.

«В соответствии с утвержденным графиком работы в выходные и праздничные дни поликлиника № 14 (бывшая поликлиника клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина) оказывает неотложную медицинскую помощь в период с 8:00 до 14:00», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в региональном минздраве.

Во вторник, 3 января, за амбулаторно-поликлинической помощью обратились 220 человек. Медицинские работники посетили на дому 217 пациентов.

При этом на телефон контакт-центра для вызова врача продолжает поступать большое количество звонков. Чтобы обработать все, число операторов увеличат с пяти до семи-восьми. Напомним: ранее аналогичное поручение было дано по детскому контакт-центру. Работу специалистов продлили до 14:00.

Кроме того, Оксана Чижова поставила задачу открыть запись на последующие месяцы к тем врачам, у которых уже занят весь январь.