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Общество | Установлен график работы медицинских организаций в праздничные дни

23.12.2016|09:25
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Министерство здравоохранения Пензенской области опубликовало график работы медицинских организаций в период с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017-го.

Все дни жителям региона будет в полном объеме оказываться скорая медицинская помощь, а также лечение в круглосуточных стационарах.

Изменяется порядок работы амбулаторно-поликлинического звена медицинских организаций.

Контакт-центр по записи на прием к врачам-специалистам взрослого населения города Пензы будет работать 31 декабря, а также 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января по телефонам 999-130 или 8-937-431-54-40 с 8:00 до 14:00. Вызвать на дом можно будет с 8:00 до 11:00.

Записать на прием к врачам-специалистам детей и вызвать врача к ребенку на дом можно будет в эти же дни и в это же время по телефонам 990-130 или 8-937-412-60-29.

31 декабря приемы врачей-специалистов в поликлиниках будут организованы по расписанию субботы.

2, 3, 4, 5, 6 и 8 января в поликлиниках с 8:00 до 14:00 будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи, в том числе по выписке лекарственных средств, выдаче листков нетрудоспособности и других.

«Обращаем внимание жителей области на том, что в случае возникновения спорных вопросов или непредвиденных ситуаций, можно будет обратиться к дежурному администратору того или иного лечебного учреждения круглосуточно. Телефоны можно найти на сайте http://health.pnzreg.ru/ в разделе «Звонок руководителю», - сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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