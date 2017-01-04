04.01.2017 | 10:07

В праздничные дни в Пензе увеличилось число вызовов врачей на дом. В связи с этим было принято решение продлить работу контакт-центров до 14:00.

«Данное поручение озвучила во вторник, 3 января, заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова во время объезда медицинских организаций», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе минздрава.

4, 5, 6 и 8 января вызвать врача на дом можно с 8:00 до 14:00 (ранее было до 11:00). Телефоны для взрослых: 999-130, 8-937-431-54-40, для детей: 990-130, 8-937-412-60-29.

Кроме того, по поручению Чижовой увеличено число операторов в контакт-центре, принимающем вызовы от населения для обслуживания маленьких пациентов.