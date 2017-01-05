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Общество | С контейнерных площадок в Пензе уберут нераспроданные елки

05.01.2017|09:14
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Организаторы легальных елочных базаров вывезли остатки товара с улиц Пензы. К такому выводу пришли участники рейда, состоявшегося в городе в среду, 4 января.

«Сотрудники управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства проверили объекты на улицах Антонова, Ново-Казанской, Конструкторской, Карпинского, Фурманова, проспекте Строителей», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе городской администрации.

Победители аукционов на право размещения елочных базаров условия договоров выполнили и 31 декабря привели в порядок территории, прилегающие к точкам продаж: убрали мусор, вывезли оставшиеся елки в зоопарк и церкви для празднования Рождества.

Однако в городе велась не только легальная, но и несанкционированная торговля хвойными деревьями. Такие предприниматели оставили нереализованные елки на контейнерных площадках. Теперь их предстоит убрать сотрудникам коммунальной службы.

Напомним: в 2016 году в Пензе работало 62 санкционированных елочных базара. Предприниматели заплатили в бюджет более миллиона рублей.

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