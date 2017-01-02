Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|2 янв 2017|19:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
0oC
Завтра | Облачно |

  67.99 $ 64.74 — курс продажи

  60.69 $ 57.39 — курс покупки

  67.99  |  $  64.74
 

Общество | На контейнерных площадках Пензы выросли горы из непроданных елок

02.01.2017|15:20
Печать

На многих контейнерных площадках города выросли горы из непроданных елок. Такая картина и на улице Толстого. Около десятка разобрали местные жители. Деревья воткнули в сугробы у домов на Суворова и Ворошилова.

«Приехала «Газель» и выкинули елки. Лучше бы распродали их подешевле, а то столько загубили деревьев!» - возмутился житель Пензы Виктор Рытьков.

Елочные базары заработали в Пензе 9 декабря. Открылись 62 точки, это на пять больше, чем в позапрошлом году, хотя и в 2015-м сотни хвойных деревьев не продали.

В 2016-м за полутораметровое дерево просили 150 рублей, за хвойное повыше - 250. Горожане считали товар недешевым. В итоге продавцы просто побросали сосенки во дворах, в лучшем случае свалили у контейнеров.

Одна пензячка было хотела взять красавицу домой, но передумала. Не пригодится ей хвойное.

«От атеросклероза хорошо настаивать иголочки. Но это уже старая елка», - пояснила она.

Как правило, при заключении договора о размещении торговых точек компании обязывают убирать нереализованный товар. На елках на свалке есть бирки, на них название фирмы-продавца, цена и контактный телефон. Журналисты 11 канала попробовали позвонить по одному из них - он оказался недоступен.

Деревья можно приравнять к мусору крупных габаритов. Компании по вывозу отходов связываться с ними не желают. Обычно елки лежат на площадках по нескольку недель.

0
0
0
0
 
Гость|02.01.2017 18:46|

Суперновость

Гость|02.01.2017 18:50|

Обычно их поедают?

Гость|02.01.2017 18:51|

Зачем разрешают вырубать столько елок! Разрешили бы штук 50-100 и хватит. Народ переходит на искусственные.

Гость|02.01.2017 18:56|

Это жадность людская не знает границ . Одни рубят бездумно . Другие продают думают что заработают не мерено а вот хрен .

Гость|02.01.2017 18:57|

Смотреть больно(((((((Ужас

Гость|02.01.2017 19:04|

Зачем это вредительство? Каждому ёлочному базару разрешить не более 50 деревьев привозить. С каждым годом всё меньше спрос,а количество вырубаемых ёлок только увеличивается. Представьте сколько это загубленных зря деревьев в масштабах страны!!!!!!!!!!!Кому это выгодно?!

Гость|02.01.2017 19:06|

елочная торговля развиваеться

Гость|02.01.2017 19:09|

Издержки. Их стоимость заложена в стоимость тех что купили.

Гость|02.01.2017 19:16|

Это выгодно только тем кто продаёт разрешение на вырубку деревьев . Безграмотное и бездумное решение . Только чтобы побольше ненег было от этог вырубона и ни чего больше . Вот так и живём вернее существуем . Всётаки надежда есть что когото привлекут к ответственности за это . Может с должности попрут за такое халатное и грубое руководство .

Гость|02.01.2017 19:19|

Да дури хватает . Ну зачем спрашивается такое количество вырубать . Ответ наверное один ЖАДНОСТЬ . ЖАЖДА ОБОГОЩЕНИЯ .

Гость|02.01.2017 19:23|

АЛЧНОСТЬ поколение дебилов подросло

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!