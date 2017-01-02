02.01.2017 | 15:20

На многих контейнерных площадках города выросли горы из непроданных елок. Такая картина и на улице Толстого. Около десятка разобрали местные жители. Деревья воткнули в сугробы у домов на Суворова и Ворошилова.

«Приехала «Газель» и выкинули елки. Лучше бы распродали их подешевле, а то столько загубили деревьев!» - возмутился житель Пензы Виктор Рытьков.

Елочные базары заработали в Пензе 9 декабря. Открылись 62 точки, это на пять больше, чем в позапрошлом году, хотя и в 2015-м сотни хвойных деревьев не продали.

В 2016-м за полутораметровое дерево просили 150 рублей, за хвойное повыше - 250. Горожане считали товар недешевым. В итоге продавцы просто побросали сосенки во дворах, в лучшем случае свалили у контейнеров.

Одна пензячка было хотела взять красавицу домой, но передумала. Не пригодится ей хвойное.

«От атеросклероза хорошо настаивать иголочки. Но это уже старая елка», - пояснила она.

Как правило, при заключении договора о размещении торговых точек компании обязывают убирать нереализованный товар. На елках на свалке есть бирки, на них название фирмы-продавца, цена и контактный телефон. Журналисты 11 канала попробовали позвонить по одному из них - он оказался недоступен.

Деревья можно приравнять к мусору крупных габаритов. Компании по вывозу отходов связываться с ними не желают. Обычно елки лежат на площадках по нескольку недель.