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Из жизни | 76-летний пензенец не смог купить достаточно дров для домашней печки

30.12.2016|17:35
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Перед жителем дома № 115 на улице Толстого Евгением Степановичем Сазановым маячит грозная перспектива замерзнуть в собственном доме. Это одно из немногих оставшихся в Пензе строений с печным отоплением.

«Каждый год покупаю дрова на улице Тамбовской. А в этот раз у них не было материала, и мне не хватило», - рассказал мужчина.

Евгений Степанович начал искать поставщиков дров. Но Пенза газифицирована, и на рынке отсутствует предложение топлива для печки. В свое время Сазанову не удалось провести газ в дом по сложным семейным обстоятельствам. Теперь уже поздно.

Когда он был помоложе, мог сам привезти бревна, напилить, нарубить. Сейчас, в 76 лет, это Евгению Степановичу не под силу.

«Мне хватит дров на январь», - констатировал он.

Примерно два с половиной кубометра необходимо мужчине, чтобы дотянуть до середины весны.

Может быть, у кого-то есть чем помочь пожилому пензенцу. Его дом на улице Толстого находится неподалеку от киноконцертного зала.

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