14.02.2019 | 16:32

Об угрозе, подстерегающей жителей дома № 21 на улице Дзержинского в Пензе, написала в редакцию ИА «Пензаинформ» горожанка Наталия.

«Добрый день! Уже 2 месяца наблюдаем льдину над головой в 100 кг, и с каждым днем она растет. Обращались в «Жилье-24», там обещали избавить жителей от опасности на этой неделе. Но, увы, все осталось по-прежнему. Пожалуйста, помогите! Не проходите мимо!» - взывает о помощи пензячка.

На фото видно, что вдоль кирпичной стены дома свисает толстый кусок льда. Автор письма уточнила, что глыба образовалась над 3-м подъездом.

В последнее время коммунальщики уделяют пристальное внимание сосулькам на крышах и балконных козырьках. Это связано с ЧП, произошедшим 6 февраля на улице Попова: на горожанку упала глыба льда, женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Сотрудники управляющих компаний огораживают лентами опасные места, если к сосулькам над ними невозможно подобраться. Кроме того, управляйки рассылают владельцам квартир на последних этажах с застекленными балконами требования демонтировать установленные конструкции.

Сосульки угрожают жизни и здоровью людей не только в Пензе, но и в других городах. В частности, в Заречном в ситуацию вмешалась прокуратура, после чего кровли были приведены в порядок.