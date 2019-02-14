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Общество | В Заречном прокуратура заставила коммунальщиков сбить сосульки с крыш

14.02.2019|10:03
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Прокуратура города Заречного проверила, как управляющие организации обеспечивают безопасность жителей в сложившихся погодных условиях, и выяснила, что ООО «Управдом» не исполняет требования закона в сфере ЖКХ.

В частности, на крышах многоэтажных жилых домов № 47, 49, 53 на улице Ленина выявила большое количество сосулек, свисающих по периметру кровли и угрожающих жизни и здоровью граждан. При этом управляющая компания не очищает крыши от наледи.

«Прокурор города внес представление генеральному директору ООО «Управдом». Выявленные нарушения устранены, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Ранее в Кузнецке прокуратура потребовала от управления жилищно-коммунального хозяйства почистить дороги, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. В ОГИБДД решается вопрос о привлечении должностных лиц к ответственности.

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Гость|14.02.2019 11:16|

А почему в Пензе не заставляет?!

Гость|14.02.2019 11:24|

Надо признать,что сосули, не самая главная достопримечательность Пензы или Заречного и перестать раздувать эту тему

Имя: Гость
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