14.02.2019 | 10:03

Прокуратура города Заречного проверила, как управляющие организации обеспечивают безопасность жителей в сложившихся погодных условиях, и выяснила, что ООО «Управдом» не исполняет требования закона в сфере ЖКХ.

В частности, на крышах многоэтажных жилых домов № 47, 49, 53 на улице Ленина выявила большое количество сосулек, свисающих по периметру кровли и угрожающих жизни и здоровью граждан. При этом управляющая компания не очищает крыши от наледи.

«Прокурор города внес представление генеральному директору ООО «Управдом». Выявленные нарушения устранены, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Ранее в Кузнецке прокуратура потребовала от управления жилищно-коммунального хозяйства почистить дороги, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. В ОГИБДД решается вопрос о привлечении должностных лиц к ответственности.