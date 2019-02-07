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Глас народа | На улице Мира пензенцы пробегают под нависающими сосульками

07.02.2019|16:49
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После ЧП, произошедшего на улице Попова в Пензе в среду, 6 февраля, многих горожан обеспокоили сосульки, свисающие с козырьков застекленных балконов. Напомним: на 57-летнюю горожанку рухнула наледь с 15-метровой высоты. Женщина была доставлена в горбольницу № 6 с тяжелыми травмами.

В четверг, 7 февраля, сразу два человека с временным промежутком в час сняли и прислали в редакцию ИА «ПензаИнформ» вид дома № 6 на улице Мира.

Фото были сделаны горожанкой в 15:00. На них запечатлены огромные ледяные сталактиты, свисающие с балкона пятого этажа дома. Они нацелены остриями на козырек магазина и банка, расположенного на первом этаже здания, однако, по мнению горожанки, он слишком узкий и упавшие льдины могут отрикошетить на прохожих.

В 16:00 еще одна жительница Пензы сняла видео, на котором тот же опасный участок обнесен бело-красной лентой. Она перегораживает не только тротуар, но и стоянку машин, расположенную рядом с ним. Однако две девушки и молодой человек, игнорируя предупреждение, быстро пробегают мимо фасада дома, стараясь держаться под защитой козырька.

«А что делать? Возвращаться и обходить здание через двор? Никто так не поступит! Люди перешагивают ленту, подныривают под нее, а большинство выходит на проезжую часть и идет по ней», - написала читательница.

Вопрос о том, кто должен ликвидировать сосульки с балконов, пензенцы активно обсуждают в Интернете. Коммунальщики утверждают, что ответственность за них несут собственники жилья. Кое-кто из горожан возмущается тем, что «скворечники» несут угрозу жизни и здоровью людей. Другие считают иначе.

«Я плачу деньги за содержание, и я еще сосульки сама сбивать лазить должна! Тогда не берите деньги с меня, я сама буду вызывать людей за те же деньги и сбивать сосульки», «А если там бабка живет, ей что, лезть на крышу и очищать козырек?» - возмущаются читатели портала Penzainform.ru.

У тех, кто живет в квартире на верхнем этаже с застекленным балконом, свои доводы. «Если на последнем этаже не сделать крышу, то вода с крыши течет на балкон (в сезон дождей и таяния снега) и разрушается бетонная плита, и как итог рухнет балкон на головы людей», - утверждает один из комментаторов.

Один из пензенцев задает вопрос: «Если козырек установлен незаконно, то почему управляйка ничего не предпринимала для его демонтажа?»

Следует отметить, что несколько дней назад в редакцию обратился горожанин, от которого управляющая компания потребовала демонтировать остекление балкона.

«Такие (балконы. - Прим. ред.) в нашем доме и во всей Пензе у сотен людей, у других застекление из подручных материалов времен СССР, а незастекленных единицы. В балкон вложено 60 тысяч, за чей счет «банкет» - в письме не указано, разумеется, думаю, за мой, а мне терять деньги совершенно не хочется», - написал возмущенный пензенец.

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Гость|07.02.2019 17:23|

Сосульки у вас в редакции работают.

Гость|07.02.2019 18:39|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака -- http://gg.gg/presblog

Гость|07.02.2019 18:40|

Отвечать должен собственник квартиры. Там остекление балкона сделано самовольно и не по проекту.

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