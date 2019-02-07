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Глас народа | Жительница проспекта Победы ждет, что ее дом постигнет судьба Ударной, 35

07.02.2019|10:25
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В редакцию ИА «ПензаИнформ» поступило письмо от жительницы Пензы Алены Хохловой.

«Я проживаю в Пензе по адресу: проспект Победы, 23. Дом просто разваливается на глазах! Плиты на крыше расходятся, в связи с этим протекает крыша, течет аж до первого этажа. Я живу на третьем.

Коммунальные службы вовсе не чистят крышу (звоним и пишем жалобы регулярно) и никак не реагируют на наши обращения! Крыша течет уже не первый год. Из фасада дома вываливаются кирпичи», - пишет пензячка.

В подтверждение своих слов Алена Хохлова прислала фото своего дома. На них видно, что вода стоит и на лестничных площадках, и на подоконниках, и на полу в квартире.

«Мне кажется, не ровен час и наш дом постигнет судьба дома на улице Ударной», - считает автор обращения.

В декабре 2016 года на Ударной, 35, произошло первое крупное обрушение. В ноябре 2017-го в доме рухнула кирпичная кладка и перекрытия части первого и второго подъездов. В середине июня обвалилось левое крыло первого подъезда и в строении образовалась сквозная дыра. В ноябре упал лестничный пролет третьего подъезда. В феврале 2018-го над двумя подъездами обрушилась крыша, а в мае полностью второй подъезд.

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Гость|07.02.2019 10:38|

Опять происки гос.департамента США!!! Уууух крепнем.

Гость|07.02.2019 10:38|

Может и упадёт домик,а может ещё постоит годок-другой. На всё воля Божья. Кто в Пензе Царь и Бог?

Гость|07.02.2019 10:45|

Если кресный ход замутить то вечно стоять будет.

Гость|07.02.2019 10:45|

Кто опять выпустил обиженку из подвала?

Имя: Гость
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