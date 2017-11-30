30.11.2017 | 09:21

В доме № 35 на улице Ударной, получившем печальную известность, продолжается обрушение. В среду, 29 ноября, там обвалился лестничный пролет третьего подъезда.

Данная информация появилась в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте». По словам автора сообщения Степы Артемова, это произошло около 15 часов.

При обсуждении записи один из пользователей напомнил, что снос строения назначен на 2020 год. «Ох, чует мое сердце, не успеют, сам развалится», - подметил он.

Первое крупное обрушение на Ударной, 35, произошло в декабре 2016 года. 20 ноября 2017-го в доме рухнула кирпичная кладка и перекрытия части первого и второго подъездов со стороны двора, никто из местных жителей не пострадал. В середине июня обвалилось левое крыло первого подъезда и в строении образовалась сквозная дыра.

До последних дней в доме оставалась одна семья из трех человек, не желавшая переезжать в маневренный фонд. 29 ноября судебные приставы принудительно выселили жильцов из квартиры.

С января 2019 года, возможно, возобновится действие программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, и собственники квартир на ул. Ударной станут одними из первых претендентов на участие в ней.