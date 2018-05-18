18.05.2018 | 18:15

Второй подъезд дома № 35 на улице Ударной обрушился, перекрытия и кровля полностью сложились.

«Рухнул. Я шел в магазин, смотрю: батюшки, тут свет! Самолеты летать могут», - рассказал очевидец Михаил Шамшин.

Сам мужчина - из соседнего дома № 39. Тот тоже стал рассыпаться несколько лет назад. Смотря на печальный пример 35-го строения, Михаил Терентьевич думает о своей судьбе.

«Разваливается, потихоньку, помаленьку. Не все сразу. И этот не сразу развалился. А когда прижмет, тогда уж...» - добавил он.

В стене дома № 35 сначала появились трещины, а в декабре 2016 года кладка начала вываливаться наружу. Когда разрушение еще можно было остановить, в управляющей компании говорили, что нет денег.

Сейчас средства требуются на восстановление дома № 39. Об этом люди говорили не раз, но ответы получали примерно такие же, как их соседи из 35-го.

«Не по дням, а по часам все рушится: трубы текут, в подвале вода, но, получается, опять тишина», - жаловалась жительница дома № 39 на улице Ударной Антонина Ивановна.

И это - несмотря на наглядный пример по соседству.