Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|18 мая 2018|19:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+23oC
Завтра | Гроза |
  73.18  |  $  61.94

Из жизни | На Ударной, 35, полностью обрушился второй подъезд дома

18.05.2018|18:15
Печать

Второй подъезд дома № 35 на улице Ударной обрушился, перекрытия и кровля полностью сложились.

«Рухнул. Я шел в магазин, смотрю: батюшки, тут свет! Самолеты летать могут», - рассказал очевидец Михаил Шамшин.

Сам мужчина - из соседнего дома № 39. Тот тоже стал рассыпаться несколько лет назад. Смотря на печальный пример 35-го строения, Михаил Терентьевич думает о своей судьбе.

«Разваливается, потихоньку, помаленьку. Не все сразу. И этот не сразу развалился. А когда прижмет, тогда уж...» - добавил он.

В стене дома № 35 сначала появились трещины, а в декабре 2016 года кладка начала вываливаться наружу. Когда разрушение еще можно было остановить, в управляющей компании говорили, что нет денег.

Сейчас средства требуются на восстановление дома № 39. Об этом люди говорили не раз, но ответы получали примерно такие же, как их соседи из 35-го.

«Не по дням, а по часам все рушится: трубы текут, в подвале вода, но, получается, опять тишина», - жаловалась жительница дома № 39 на улице Ударной Антонина Ивановна.

И это - несмотря на наглядный пример по соседству.

0
0
0
0
 
Гость|18.05.2018 18:44|

Да ладно!!! Реально?!? Самолёты?!?!?

Гость|18.05.2018 18:51|

А ну-ка! Нечего тут торчать на развалинах, все бегом записываться надувать семиэтажный мяч!

Гость|18.05.2018 18:58|

Заменили канализацию, восстановили кладку, готовят документы на перенос сроков кап ремонта кровли на ул. Ударной, 39.

Гость|18.05.2018 19:19|

Я всё жду когда начнутся посадки нерадивых чиновников... нормальные дома они признают аварийными и сносят, а самоликвидирующие говорят еше 100 лет простоит.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 