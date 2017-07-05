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Общество | Пензенские улицы затопило из-за дождя

05.07.2017|16:06
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Участок дороги, ведущей к городской больнице № 5, в этом году отремонтируют, уже установили новый бордюрный камень.

К укладке асфальта пока не приступали, но остается догадываться, что будет с ним после многодневных дождей, если уже сейчас после ночи осадков дорога превращается в реку.

От размывания могла бы спасти ливневая канализация. Сточная система для дождевых и талых вод была построена, но давно. Сейчас, по словам местных жителей, она не работает.

«У нашего дома садится фундамент. Дорогу все поднимают и поднимают. Ремонт - это хорошо, но вопрос с ливневками нужно решать», - отметила жительница дома № 56 на улице Краснова Елена Гришина.

Со знанием дела женщина говорит о ремонте дорог и такой важной составляющей, как сточная система. Если бы ливневка действовала, то не затапливало бы дворы и подвалы домов. Пока же потоки с проезжей части на Краснова устремляются под старые двухэтажки.

«Впору вызывать МЧС. Мы все время тонем в дождь», - пожаловалась жительница дома № 14 в 1-м проезде Лобачевского Ольга Христенко.

Возле этого дома смыло огороды, затоплена детская площадка. Люди выстраивают дамбы на пути большой воды к зданиям.

«Треснула часть стены из-за того, что подмывает угол дома», - рассказал житель 1-го проезда Лобачевского, 14, Геннадий Петров.

Зато фрезеровать дороги погода не мешает. На улице Карла Маркса срезают верхний слой асфальта. А потоки воды размывают траншеи, вырытые для бордюрного камня.

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Гость|05.07.2017 19:06|

да плевать, пусть хоть в ад провалится колхоз этот

Гость|05.07.2017 19:44|

Смотри,чтоб твой же плевок тебе в лицо не попал,городской ты наш!!!

Гость|05.07.2017 19:56|

Ульяновск поплыл

в Пензе пока цветочки

Гость|05.07.2017 20:05|

На краснова всегда такая проблема

Гость|05.07.2017 20:17|

Буртаская Венеция, еще пару дней б так полил и можно ноев ковчег строить.

Гость|05.07.2017 20:28|

Или из за Брюханкова с Гоняевым , которые строят дорожную инфраструктуру

С подачи г

Гость|05.07.2017 20:32|

Дебилизм не победить!!!

Ливневки надо сначала делать, а потом асфальт укладывать!!!

Гость|05.07.2017 20:41|

Город затопило от некомпетентности чиновников.

Гость|05.07.2017 21:32|

Дикая дичь - 2017 год на дворе,а администрация элементарного починить не может, только пыль в глаза пускает этими новыми бордюрами. Да кому они нужны,когда из подъезда выйти нельзя из-за того,что на улице по колено воды?!!!!!!!

Гость|05.07.2017 21:42|

Если бы да кабы....возможно у нас бы и Конституция соблюдалась.

Гость|05.07.2017 21:49|

В деревне Гадюкино-дожди...

Гость|05.07.2017 21:57|

Гость писал(a):

Если бы да кабы....возможно у нас бы и Конституция соблюдалась.
А есть несоблюдения?

Гость|05.07.2017 22:05|

колхоз

Гость|05.07.2017 22:15|

Улицы залило не из-за дождя а из-за "умелых" руководителей города. Которые деньги "закатывают" в асфальт и бордюры не задумываясь о ливневой канализации. Интересно даже через сколько поплывет весь этот асфальт?

Гость|05.07.2017 22:18|

Асфальта до выборов должно было хватить. А потом хоть потоп... Вот засада... потоп раньше выборов :). Что делать?

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Имя: Гость
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