05.07.2017 | 16:06

Участок дороги, ведущей к городской больнице № 5, в этом году отремонтируют, уже установили новый бордюрный камень.

К укладке асфальта пока не приступали, но остается догадываться, что будет с ним после многодневных дождей, если уже сейчас после ночи осадков дорога превращается в реку.

От размывания могла бы спасти ливневая канализация. Сточная система для дождевых и талых вод была построена, но давно. Сейчас, по словам местных жителей, она не работает.

«У нашего дома садится фундамент. Дорогу все поднимают и поднимают. Ремонт - это хорошо, но вопрос с ливневками нужно решать», - отметила жительница дома № 56 на улице Краснова Елена Гришина.

Со знанием дела женщина говорит о ремонте дорог и такой важной составляющей, как сточная система. Если бы ливневка действовала, то не затапливало бы дворы и подвалы домов. Пока же потоки с проезжей части на Краснова устремляются под старые двухэтажки.

«Впору вызывать МЧС. Мы все время тонем в дождь», - пожаловалась жительница дома № 14 в 1-м проезде Лобачевского Ольга Христенко.

Возле этого дома смыло огороды, затоплена детская площадка. Люди выстраивают дамбы на пути большой воды к зданиям.

«Треснула часть стены из-за того, что подмывает угол дома», - рассказал житель 1-го проезда Лобачевского, 14, Геннадий Петров.

Зато фрезеровать дороги погода не мешает. На улице Карла Маркса срезают верхний слой асфальта. А потоки воды размывают траншеи, вырытые для бордюрного камня.