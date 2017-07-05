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Общество | Дождливая погода в Пензе установилась надолго

05.07.2017|10:07
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В ночь на 5 июля в Пензе начался проливной дождь. С самого утра жители областного центра в соцсетях выкладывают фотографии затопленных улиц и сетуют на погоду, которая мало похожа на летнюю.

«Погода не летная, не выездная, и не выходная!», «Воды столько, что даже на море ехать не надо...», «Лета и тепла в этом году все ждут, а оно что-то не торопится к нам», - пишут пензенцы.

Во многих районах города ливневки не справляются, в результате на участках, расположенных в низинах, скапливается вода.

Так, на улице Богданова, 63а, огромная лужа, подобравшаяся к двери подъезда, отрезала местных жителей от окружающего мира. Чтобы выйти из дома, людям приходится снимать обувь и, держа ее в руках, отправляться вброд босиком. При этом вода доходит почти до середины голени.

Между тем, как сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на Пензенский гидрометеоцентр, днем 5 июля в области будет идти дождь, местами сильный, возможны гроза и град. Ветер северо-западный 9-19 метров в секунду.

Прогнозируется, что дождь будет идти всю ближайшую неделю.

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Гость|05.07.2017 10:43|

пипец, дождались лета :-(

Гость|05.07.2017 10:44|

penzainform.ru писал(a):

Прогнозируется, что дождь будет идти всю ближайшую неделю.
чтоб вы ошиблись

Гость|05.07.2017 10:45|

за отсутствующие и нерабочие ливнёвки-леща кто-нибудь отловит

Гость|05.07.2017 10:46|

готовим надувные лодки и спасательные круги)

Гость|05.07.2017 10:46|

У Природы нет плохой погоды!!!Лето будет!-вопрос: в каком году?

Гость|05.07.2017 10:46|

Ливней то ещё и не было.

И город то до конца в асфальт не укатан % на 70.

А вот когда закатают-будет новая Венеция с ежеквартальным-показательным обрушением домов как на Ударной.

Гость|05.07.2017 10:47|

Гость писал(a):

чтоб вы ошиблись
посмотрите несколько разных сайтов с прогнозом - везде показан дождь в ближайшие несколько дней.

такое в этом году у нас "лето"...

Гость|05.07.2017 10:56|

грешить не надо...тогда все и будет... а сейчас получите что заработали.....

Гость|05.07.2017 10:57|

Ну так уже в конце прошлой недели писали на всех ресурсах, что в Центральной России в этом году лета не будет. Всё, кончилось, не успев начаться. Хотя, на Гисметео, если посмотреть прогноз на 2 недели, то там с 15-го должно быть за +25. Так что, не стоит отчаиваться.

Гость|05.07.2017 11:00|

Гость писал(a):

Лето будет!-вопрос: в каком году?
Может быть в 2018-м, как раз во время ЧМ по футболу, когда сборная России покажет "жаркий" позор на весь мир, но явно не в этом.

Гость|05.07.2017 11:02|

Нормальная погода. Свежо. Лучше,чем плавленным асфальтом дышать в городе. А то что дороги затопило,это вина дорожников,а не погоды. Укладывают асфальт как попало,никакик отводящих ливнёвок.

Гость|05.07.2017 11:07|

Хватит ныть! Ну дождь идет и что дальше? Не было что ли раньше дождей и ливней!?

Гость|05.07.2017 11:08|

проклятье за грехи, покайтесь

Гость|05.07.2017 11:09|

penzainform.ru писал(a):

Прогнозируется, что дождь будет идти всю ближайшую неделю.
Чего вы бестолочи можете напрогнозировать? Простой пример, прогноз от 30.06 - в прогнозе на 01.07 были указаны дожди на целый день... что мы наблюдали в реале - весь день было солнечно... Так, что лучше молчите, прогнозисты недоделанные.

Гость|05.07.2017 11:16|

вопрос первый: кто утверждал проект реконструкции проезжих частей?

вопрос второй: Кто будет нести ответственность за отсутствие ливневой канализации?

Ивансаныч, где ливнёвки?

между старых бордюрных камней вода просачивалась и уходила в грунт.

асфальтовое покрытие без ливнёвки не пролежит долго...

ул. Калинина, Кирова, пр. Победы... по колено воды!!!!!

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