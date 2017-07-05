05.07.2017 | 10:07

В ночь на 5 июля в Пензе начался проливной дождь. С самого утра жители областного центра в соцсетях выкладывают фотографии затопленных улиц и сетуют на погоду, которая мало похожа на летнюю.

«Погода не летная, не выездная, и не выходная!», «Воды столько, что даже на море ехать не надо...», «Лета и тепла в этом году все ждут, а оно что-то не торопится к нам», - пишут пензенцы.

Во многих районах города ливневки не справляются, в результате на участках, расположенных в низинах, скапливается вода.

Так, на улице Богданова, 63а, огромная лужа, подобравшаяся к двери подъезда, отрезала местных жителей от окружающего мира. Чтобы выйти из дома, людям приходится снимать обувь и, держа ее в руках, отправляться вброд босиком. При этом вода доходит почти до середины голени.

Между тем, как сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на Пензенский гидрометеоцентр, днем 5 июля в области будет идти дождь, местами сильный, возможны гроза и град. Ветер северо-западный 9-19 метров в секунду.

Прогнозируется, что дождь будет идти всю ближайшую неделю.