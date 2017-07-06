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Глас народа | Улица Чаадаева в Пензе после ливня оказалась под водой

06.07.2017|11:02
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В Пензе улица Чаадаева оказалась затопленной после сильного дождя, прошедшего в среду, 5 июля. В такой ситуации жители микрорайонов Шуист и Медпрепараты оказываются всякий раз после ливней.

«На Чаадаева от перекрестка с улицей Дружбы по направлению к Сурскому мосту первая полоса проезжей части затоплена почти везде. Спасибо водителям маршруток - стараются подъезжать к остановкам так, что нам не приходится сначала мыть ноги в луже по колено. Я не могу понять, почему в Пензе принято делать дороги без ливневок?» - пожаловалась местная жительница.

В мэрии Пензы сообщили, что в городе ведутся работы по ликвидации последствий дождя. В частности, администрацией Железнодорожного района, МУП «Пензадормост» и МУП по очистке города организовано откачивание воды на улицах Чаадаева, Дружбы, Измайлова и Антонова.

Напомним: дождливая погода в Пензе установилась надолго. По прогнозам, осадки ожидаются всю ближайшую неделю. 5 июля в городе затопило многие улицы, дворы, подвалы домов.

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Гость|06.07.2017 11:30|

Какой такой ЛИВЕНЬ? Какой такой СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ?

Если будет или то или другое-вот тогда будет жопа, а пока привыкаем к постоянным подтоплениям города.

Гость|06.07.2017 11:37|

penzainform.ru писал(a):

в городе затопило многие улицы, дворы, подвалы домов.
угнали гандолу от подъезда, помогите найти

Гость|06.07.2017 11:44|

Гость писал(a):

угнали гандолу от подъезда, помогите найти
твоя гондола пришвартована на Кирова 65

Гость|06.07.2017 11:57|

Почему нет реакции со стороны администрации города? Ждут, когда попаду на федеральные каналы с кадрами затопленного города после грибного дождя..?

Гость|06.07.2017 11:59|

Гость писал(a):

Почему нет реакции со стороны администрации города? Ждут, когда попаду на федеральные каналы с кадрами затопленного города после грибного дождя..?
Потому что федеральные каналы заняты репортажами о затоплении Ульяновска и Саратова,а в Пензе это просто большие лужи.

Гость|06.07.2017 12:01|

Гость писал(a):

Гость|06.07.2017 11:57|

Почему нет реакции со стороны администрации города? Ждут, когда попаду на федеральные каналы с кадрами затопленного города после грибного дождя..?

Это только % 20-30 в асфальт закатано и бордюром обложено, а вот когда будет все 100% и будет ливень как в Ульяновске то у нас будет как в Венеции и репортаж будет огого какой.

Гость|06.07.2017 13:33|

чтобы ливневка незасорялась

необходимо в горловину, входное отверстие вставлять сьемные, сменные фильтры из металлической сетки от крупного, мелкого мусора

Гость|06.07.2017 13:43|

В Ульяновске, сейчас передали, люди плыли. Вынырнул из маршрутки и поплыл. Что делать та! Я плавать не умею.

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