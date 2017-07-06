06.07.2017 | 11:02

В Пензе улица Чаадаева оказалась затопленной после сильного дождя, прошедшего в среду, 5 июля. В такой ситуации жители микрорайонов Шуист и Медпрепараты оказываются всякий раз после ливней.

«На Чаадаева от перекрестка с улицей Дружбы по направлению к Сурскому мосту первая полоса проезжей части затоплена почти везде. Спасибо водителям маршруток - стараются подъезжать к остановкам так, что нам не приходится сначала мыть ноги в луже по колено. Я не могу понять, почему в Пензе принято делать дороги без ливневок?» - пожаловалась местная жительница.

В мэрии Пензы сообщили, что в городе ведутся работы по ликвидации последствий дождя. В частности, администрацией Железнодорожного района, МУП «Пензадормост» и МУП по очистке города организовано откачивание воды на улицах Чаадаева, Дружбы, Измайлова и Антонова.

Напомним: дождливая погода в Пензе установилась надолго. По прогнозам, осадки ожидаются всю ближайшую неделю. 5 июля в городе затопило многие улицы, дворы, подвалы домов.