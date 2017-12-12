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Политика | Начальником Управления транспорта и связи Пензы стала Юлия Еремина

12.12.2017|11:13
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Названо имя нового начальника Управления транспорта и связи г. Пензы. Им стала Юлия Еремина, ранее работавшая в должности заместителя руководителя управления.

О кадровом назначении сообщил мэр Виктор Кувайцев на аппаратном совещании в городской администрации, состоявшемся во вторник, 12 декабря.

Он же представил Юлию Еремину всем присутствовавшим в новом качестве, сообщили в пресс-службе органа местного самоуправления.

Ранее этот пост занимал Максим Иванкин. Он стал руководителем ведомства в марте 2016 года, а в конце ноября 2017-го покинул место по собственному желанию. В настоящее время он является заместителем директора МУП «Пензадормост».

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Гость|12.12.2017 11:31|

Кто такая?

Гость|12.12.2017 11:34|

Очередная пазелка.

Гость|12.12.2017 11:35|

Гость писал(a):

Кто такая?
Я так понимаю, это которая была "и.о.". Она же не пользуется общественным транспортом, так как подписала приказ о сокращении маршруток с фантастическими данными о среднем времени ожидания и их количестве на маршрутах.

Гость|12.12.2017 11:37|

а мужики перевелись или это должность сидельца?

Имя: Гость
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