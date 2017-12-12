12.12.2017 | 11:13

Названо имя нового начальника Управления транспорта и связи г. Пензы. Им стала Юлия Еремина, ранее работавшая в должности заместителя руководителя управления.

О кадровом назначении сообщил мэр Виктор Кувайцев на аппаратном совещании в городской администрации, состоявшемся во вторник, 12 декабря.

Он же представил Юлию Еремину всем присутствовавшим в новом качестве, сообщили в пресс-службе органа местного самоуправления.

Ранее этот пост занимал Максим Иванкин. Он стал руководителем ведомства в марте 2016 года, а в конце ноября 2017-го покинул место по собственному желанию. В настоящее время он является заместителем директора МУП «Пензадормост».