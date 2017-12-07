07.12.2017 | 10:25

Максим Иванкин, который недавно оставил пост начальника городского управления транспорта и связи, назначен заместителем директора МУП «Пензадормост». Об этом сообщил глава администрации Виктор Кувайцев на рабочем совещании в четверг, 7 декабря.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, Максим Иванкин пришел в МУП «Пензадормост» для укрепления руководящего звена предприятия.

Информация о том, что Иванкин оставил пост руководителя управления транспорта и связи, появилась в конце ноября. В настоящее время обязанности начальника исполняет его заместитель Юлия Еремина.

Максим Иванкин занимал должность руководителя управления с марта 2016 года. Ранее он также был заместителем начальника.