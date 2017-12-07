Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|7 дек 2017|11:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-5oC
Завтра | Облачно |
  69.71  |  $  58.93
 

Общество | Максим Иванкин стал заместителем директора МУП «Пензадормост»

07.12.2017|10:25
Печать

Максим Иванкин, который недавно оставил пост начальника городского управления транспорта и связи, назначен заместителем директора МУП «Пензадормост». Об этом сообщил глава администрации Виктор Кувайцев на рабочем совещании в четверг, 7 декабря.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, Максим Иванкин пришел в МУП «Пензадормост» для укрепления руководящего звена предприятия.

Информация о том, что Иванкин оставил пост руководителя управления транспорта и связи, появилась в конце ноября. В настоящее время обязанности начальника исполняет его заместитель Юлия Еремина.

Максим Иванкин занимал должность руководителя управления с марта 2016 года. Ранее он также был заместителем начальника.

0
0
0
0
 
Гость|07.12.2017 10:42|

там не хрена не делал и здесь тоже самое.

Гость|07.12.2017 10:49|

Нормальный парень! Удачи!

Гость|07.12.2017 10:52|

В Пензе главное - это попасть в "обойму" и тогда пожизненно будешь начальником, перемещаясь с места на место

Гость|07.12.2017 10:56|

Чей он сынок или племянник? Почему не пошел простым рабочим на какое нибудь предприятие? Так и норовят своих протиснуть...

Гость|07.12.2017 10:56|

Удачи! У Вас все получится!

Гость|07.12.2017 11:18|

Гость писал(a):

Удачи! У Вас все получится!
У нас получится?

Гость|07.12.2017 11:25|

Гость писал(a):

Удачи! У Вас все получится!
получится что???

Гость|07.12.2017 11:31|

Гость|07.12.2017 10:56|

Чей он сынок или племянник? Почему не пошел простым рабочим на какое нибудь предприятие? Так и норовят своих протиснуть...

Он и начинал как обычный сотрудник. Поднимался с самых низов. Нормальный человек. Максим, успехов тебе на новом месте работы

Гость|07.12.2017 11:48|

Гость писал(a):

Он и начинал как обычный сотрудник. Поднимался с самых низов. Нормальный человек. Максим, успехов тебе на новом месте работы
Мама???

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!