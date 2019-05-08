08.05.2019 | 14:52

Там, где улица Захарова перетекает улицу в Мира, пешеходам лучше не прогуливаться. Особенно людям с тонким обонянием.

«Чувствую, пахнет из канализации постоянно», - отметил мужчина.

По обеим сторонам дороги, что проходит вдоль кладбища и тянется от смотровой площадки, располагаются люки. Будь они плотно закрыты, вряд ли оттуда вырывался бы мерзкий запах.

Но на колодцах уложены самодельные деревянные конструкции, а те не спасают. Зловоние распространяется по всей округе, разносится далеко, особенно если погода ветреная, долетая до многоквартирных домов на Мира, Попова, Ленинградской, Пацаева.

«Периодически чувствую. Сейчас не чувствую, но периодически это бывает. Мы вчера ходили с сыном гулять и везде чувствовали запах канализации», - рассказала женщина.

Весна набирает силу, природа расцветает, хочется дышать полной грудью, но только не на стыке улиц Захарова и Мира. Да и поодаль периодически воздух тоже бывает отравленным.

Куда подевались крышки, неизвестно. От металлических коммунальщики давно отказались: их все равно воруют. Бетонные блоки грабители уж точно не станут уносить. Не польстятся они и на сбитые деревянные конструкции, но те совершенно не препятствуют выходу омерзительных паров.