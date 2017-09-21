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Из жизни | В Пензе коммунальщики повредили посаженные ветеранами березы

21.09.2017|18:53
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Совсем недавно журналисты 11 канала показывали, как после раскопок пешеходы шли по грязной жиже по аллее рядом с 21-м детским садом, ругались и говорили про то, что и до работ твердое покрытие оставляло желать лучшего.

«Отвратительно, конечно, ничего хорошего нет. Но надеемся, что будет лучше: не просто так они копают», - отметила пензячка.

По закону коммунальщики обязаны после себя привести территорию в порядок. Свои обязательства в итоге они выполнили. Тут появились новые асфальт и бордюры. Правда, особой радости, смотря на них, пензенцы не испытывают.

Твердое покрытие - это лишь заплатка на небольшом клочке. Причем оно уже треснуло. Газон весь распахан, березы, которые сажали ветераны Великой Отечественной войны, повреждены трактором.

Видно, что рабочие не особо церемонились и спешили. Да и бордюрные камни уложены неаккуратно. Некоторые сколоты, другие встали бочком. В общем, сделать нужно было - сделали, а как - это вопрос отдельный.

Кстати, на прошлой неделе о восстановлении разрушенного после раскопок говорили и в городской думе.

«Правилами земляных работ у нас не регламентируется предельный срок восстановления благоустройства. Ордер выдается в соответствии с той заявкой, которая была подана ресурсоснабжающей организацией или организацией, желающей провести земляные работы.

Предлагается внести в правила изменения, регламентировав предельный срок восстановления благоустройства после завершения земляных работ и ограничив его, допустим, в летнее время тремя днями, в зимнее время пятью днями», - подчеркнул заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

Зачастую сама утечка устраняется за сутки-двое. А потом пензенцы смотрят на распаханные участки до двух недель. Мэрия с таким подходом не согласна.

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Гость|21.09.2017 19:06|

Юрген тапки с утра первый схватил.НАЧАЛЬНИКА.

Гость|21.09.2017 19:37|

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://2qu.ru/nikodex

Имя: Гость
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