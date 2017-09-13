13.09.2017 | 14:41

Мало того что и раньше на состояние асфальта на аллее возле 12-й школы жаловались пешеходы, недавно остатки твердого покрытия и вовсе уничтожили экскаватором.

Тут была утечка, говорят местные жители. Коммунальщики проводили раскопки. Только оперативно исправить ситуацию они не смогли, плюс дожди. Вот и топают люди по жиже.

«Отвратительно, конечно, ничего хорошего нет. Но надеемся, что будет лучше: не просто так они копают», - отметила пензячка.

«Ясное дело, плохо», - согласилась с ней другая горожанка.

«А куда деваться? Никто на это не смотрит, не обращает внимания», - решил молодой пензяк.

«Мучительно больно. Давно пора заасфальтировать. Ее не асфальтируют лет 20 точно», - подчеркнул прохожий.

Все опрошенные сходятся во мнении, что аллее, которая появилась благодаря усилиям ветеранов Великой Отечественной войны, необходима реставрация: твердое покрытие давно пришло в негодность.