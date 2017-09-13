Пензенское информационное агентство|18+|Среда|13 сен 2017|20:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+19oC
Завтра | Гроза |
  69.10  |  $  57.67
 

Криминал | В Пензе коммунальщики перекопали аллею возле школы № 12

13.09.2017|14:41
Печать

Мало того что и раньше на состояние асфальта на аллее возле 12-й школы жаловались пешеходы, недавно остатки твердого покрытия и вовсе уничтожили экскаватором.

Тут была утечка, говорят местные жители. Коммунальщики проводили раскопки. Только оперативно исправить ситуацию они не смогли, плюс дожди. Вот и топают люди по жиже.

«Отвратительно, конечно, ничего хорошего нет. Но надеемся, что будет лучше: не просто так они копают», - отметила пензячка.

«Ясное дело, плохо», - согласилась с ней другая горожанка.

«А куда деваться? Никто на это не смотрит, не обращает внимания», - решил молодой пензяк.

«Мучительно больно. Давно пора заасфальтировать. Ее не асфальтируют лет 20 точно», - подчеркнул прохожий.

Все опрошенные сходятся во мнении, что аллее, которая появилась благодаря усилиям ветеранов Великой Отечественной войны, необходима реставрация: твердое покрытие давно пришло в негодность.

0
0
0
0
Гость|13.09.2017 19:41|

Новые депутаты Вам все сделают :)

Гость|13.09.2017 20:30|

penzainform.ru писал(a):

Давно пора заасфальтировать. Ее не асфальтируют лет 20 точно
Зачем асфальтировать? Через неделю опять раскапывать будут, ходите в резиновых сапогах! А деньги на обустройство набережной нужны, там наш эстеблишмент будет прогуливаться, а не по Вашим подворотням.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!