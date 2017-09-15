15.09.2017 | 17:10

Если устранять утечки ресурсоснабжающие компании стараются как можно быстрее, то с последующим восстановлением благоустройства явно не торопятся. Вот и получается, что в Пензе вместо газонов кучи грязи, на дорогах и перекопанных тротуарах присыпанные щебнем заплатки.

Чиновники мэрии выступают за введение жестких сроков наведения порядка после земляных работ.

«Ограничив его, допустим, в летнее время тремя днями, в зимнее время пятью днями», - подчеркнул заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

По данным Юрия Ильина, самое большое количество разрытий у Горвоводоканала. Связано это с ветхостью коммуникаций.

Только этим летом несколько раз участки дорог проваливались на проспектах Строителей и Победы, были ЧП и на других улицах.

У чиновников также есть претензии к качеству работ по восстановлению благоустройства.

«Нет соответствующего уплотнения, основания, нет проливки песка, укладывается некачественно щебень. И в последующем у нас постоянные просадки», - подчеркнул Юрий Ильин.

В настоящее время штрафные санкции за проведение земляных работ применяют лишь в тех случаях, когда на раскопки нет разрешения.