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Учеба | Школьников Пензенской области ждут «Культурные субботы»

13.09.2017|10:42
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В этом учебном году в школы Пензенской области внедрят новый образовательный проект «Культурная суббота». Об этом во вторник, 12 сентября, сообщила пресс-служба регионального министерства образования.

Раз в месяц по субботам для учеников будут проводить интегрированные уроки в различных учреждениях культуры, организовывать образовательные экскурсии и походы по родному краю. Свои впечатления юные жители Сурского края смогут записать в «Культурный дневник школьника Пензенской области».

Напомним, что такой дневник введен в школах области с 2014 года. Позже его внедрение в других регионах поддержал министр культуры России Владимир Мединский.

«Участие школьников в проекте «Культурная суббота» будет способствовать расширению и углублению базового уровня знаний не только по краеведению, но и по таким учебным курсам, как литература, история, биология, география, экология и другие и в будущем обеспечит интеграцию исторического и культурного характеров образования и воспитания», - пояснили в пресс-службе.

Для учеников областного центра уроки культуры будут проводиться во вторую субботу месяца, то есть 14 октября, 11 ноября, 10 февраля, 10 марта, 14 апреля и 12 мая. Образовательные учреждения районов и других городов станут участниками проекта в третью субботу того же месяца: 16 сентября, 21 октября, 18 ноября, 17 февраля, 17 марта, 21 апреля и 19 мая.

Напомним, что разработать соответствующую программу для проекта «Культурная суббота» губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил еще в апреле.

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