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Общество | Для юных пензенцев по субботам будут проводить уроки вне школы

11.04.2017|09:47
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Для школьников Пензенской области создадут образовательный проект «Культурная суббота». Соответствующую программу губернатор Иван Белозерцев поручил разработать к августовскому педсовету, чтобы реализовать идею можно было уже в новом учебном году.

Школьники региона один раз в месяц по субботам будут посещать интегрированные уроки в различных учреждениях культуры.

Губернатор отметил, что внедрение проекта позволит снизить значительную учебную нагрузку учеников, даст возможность облегчить образовательный процесс.

К тому же новая форма обучения, по мнению главы региона, вызовет больший познавательный интерес за счет снижения академичности и перехода от теории к практике.

«У нас проходит, например, большое число выставок по Лермонтову, Куприну, Пушкину и многим другим деятелям литературы. Изучение их произведений может быть гораздо интереснее, если параллельно с традиционным чтением школьники смогут увидеть картины, посвященные писателю и его героям, личные вещи автора», - пояснил Иван Белозерцев.

Губернатор также подчеркнул, что проект должен быть систематизирован, чтобы учитель мог планировать расписание уроков и учебную программу на целый год, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость|11.04.2017 10:25|

penzainform.ru писал(a):

Школьники региона один раз в месяц по субботам будут посещать интегрированные уроки в различных учреждениях культуры.

Губернатор отметил, что внедрение проекта позволит снизить значительную учебную нагрузку учеников, даст возможность облегчить образовательный процесс.

Я не понял, как дополнительные занятия снизят учебную нагрузку. Кому доверят проводить? Надеюсь ни попам, ни муллам, ни равинам. Кто будет платить проводящим занятия? Не считаю, что это улучшит образовательный процесс.

Гость|11.04.2017 10:37|

penzainform.ru писал(a):

Школьники региона один раз в месяц по субботам будут посещать интегрированные уроки в различных учреждениях культуры.
Это обязаловка или по желанию? Мой ребенок по субботам высыпается и дополнительные занятия нам сейчас не нужны.

Посещать выставки и другие мероприятия мы привыкли в удобное НАМ время, а не по указке сверху в свой выходной день.

Гость|11.04.2017 10:39|

сей банкет опять за счет родителей, не у каждой школы под боком музеи и выставки

Гость|11.04.2017 10:41|

Гость писал(a):

Я не понял,
Вы который день в России? А в Пензе? Не нужен нам цирк, не нужен... ))))

Гость|11.04.2017 11:04|

Это все блаблабла скоро каникулы

Гость|11.04.2017 11:14|

А уроков в школе в этот день не будет? Как они будут компенсироваться, не за счет других учебных дней? Вы с начало субботу сделайте хотя бы условно выходной, например факультативно-кружковой!

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