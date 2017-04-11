11.04.2017 | 09:47

Для школьников Пензенской области создадут образовательный проект «Культурная суббота». Соответствующую программу губернатор Иван Белозерцев поручил разработать к августовскому педсовету, чтобы реализовать идею можно было уже в новом учебном году.

Школьники региона один раз в месяц по субботам будут посещать интегрированные уроки в различных учреждениях культуры.

Губернатор отметил, что внедрение проекта позволит снизить значительную учебную нагрузку учеников, даст возможность облегчить образовательный процесс.

К тому же новая форма обучения, по мнению главы региона, вызовет больший познавательный интерес за счет снижения академичности и перехода от теории к практике.

«У нас проходит, например, большое число выставок по Лермонтову, Куприну, Пушкину и многим другим деятелям литературы. Изучение их произведений может быть гораздо интереснее, если параллельно с традиционным чтением школьники смогут увидеть картины, посвященные писателю и его героям, личные вещи автора», - пояснил Иван Белозерцев.

Губернатор также подчеркнул, что проект должен быть систематизирован, чтобы учитель мог планировать расписание уроков и учебную программу на целый год, сообщили в пресс-службе регионального правительства.