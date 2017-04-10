10.04.2017 | 11:15

Министр культуры РФ поручил проработать вопрос внедрения данной формы просвещения учащейся молодежи в российских регионах.

Прежде инициатива получила поддержку губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который при рассмотрении этого вопроса внес ряд предложений, направленных на усовершенствование проекта, распорядился создать рабочую группу для его осуществления.

Напомним: «Культурный дневник школьника» является составной частью проекта «Малая Родина». Он был внедрен во всех образовательных организациях Пензенской области в 2014 году.

Дневник включает разделы: «Кругом родные все места», «Книга - лучший друг и учитель», «Театральные встречи», «Залы картинной галереи», «Музыка звучала...», «Святые места моей малой Родины», «Экспонаты музея», «Семейные традиции и праздники». Задача школьников - записать свои впечатления после посещения культурных мероприятий.

В декабре прошлого года заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов и сенатор от Пензенской области Виктор Кондрашин представили идею «Культурного дневника школьника» в Совете Федерации ФС РФ. Разработку высоко оценила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Идею поддержал министр культуры России Владимир Мединский. Об этом он сообщил на итоговом заседании коллегии министерства. Он дал поручение в течение двух недель проработать вопрос внедрения данной формы просвещения учащейся молодежи в регионах», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.