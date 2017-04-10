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Общество | Пензенский опыт «Культурного дневника школьника» внедрят в других регионах

10.04.2017|11:15
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Министр культуры РФ поручил проработать вопрос внедрения данной формы просвещения учащейся молодежи в российских регионах.

Прежде инициатива получила поддержку губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который при рассмотрении этого вопроса внес ряд предложений, направленных на усовершенствование проекта, распорядился создать рабочую группу для его осуществления.

Напомним: «Культурный дневник школьника» является составной частью проекта «Малая Родина». Он был внедрен во всех образовательных организациях Пензенской области в 2014 году.

Дневник включает разделы: «Кругом родные все места», «Книга - лучший друг и учитель», «Театральные встречи», «Залы картинной галереи», «Музыка звучала...», «Святые места моей малой Родины», «Экспонаты музея», «Семейные традиции и праздники». Задача школьников - записать свои впечатления после посещения культурных мероприятий.

В декабре прошлого года заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов и сенатор от Пензенской области Виктор Кондрашин представили идею «Культурного дневника школьника» в Совете Федерации ФС РФ. Разработку высоко оценила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Идею поддержал министр культуры России Владимир Мединский. Об этом он сообщил на итоговом заседании коллегии министерства. Он дал поручение в течение двух недель проработать вопрос внедрения данной формы просвещения учащейся молодежи в регионах», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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Гость|10.04.2017 11:47|

penzainform.ru писал(a):

Разработку высоко оценила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
ну валька всегда,всё высоко оценивает,сквозь призму стакана.

Гость|10.04.2017 11:52|

не только культурно подковать школьников, а и влезть в чужие семьи - через праздники домашние и святые места

Гость|10.04.2017 12:01|

Школьникам отдохнуть некогда с идиотской школьной программой. Учатся 6 дней в неделю, домашние задания делают до позднего вечера. А вы ещё про культурные дневники. Кому нужны ваши картины и театры. Или вы хотите за счёт детей бюджет пополнить?

Гость|10.04.2017 12:04|

Щсквозь призму стакана.

пьющая ?

Гость|10.04.2017 12:04|

Гость писал(a):

Школьникам отдохнуть некогда с идиотской школьной программой. Учатся 6 дней в неделю, домашние задания делают до позднего вечера.
Правильно. Я за то, чтобы в бесплатных школах сделать обязательное обучение (грамоте и арифметике) до 5 класса. Потом желающие пусть идут работать. Это их выбор.

Гость|10.04.2017 12:12|

В старину учили богатых и способных, остальная масса отсеивалась, что разумно. Нет смысла тыкать носом в книгу слабого умом, но сильного физически.

Имя: Гость
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