26.02.2019 | 09:45

В понедельник, 25 февраля, в Пензенской области произошел смертельный пожар. На этот раз огонь уничтожил дом в селе Чумаево Камешкирского района.

Сигнал о возгорании жилого здания на улице Центральной поступил на пульт дежурного МЧС в 14:35. На тушение огня на трех пожарных автомобилях выехали шесть человек.

«Здание площадью 40 квадратных метров выгорело внутри. При пожаре погиб 85-летний пенсионер», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Ранее сообщалось еще о двух пожарах с гибелью людей, произошедших в этот же день. В селе Ясная Поляна загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажки. Спасатели эвакуировали 41 жителя дома. В их числе была 82-летняя пенсионерка, проживавшая на пятом этаже в подъезде, где произошло ЧП. Она скончалась в машине скорой помощи. По предварительной версии, причиной смерти могло стать отравление угарным газом.

Другая трагедия произошла в селе Чаадаевка Городищенского района. В доме огонь охватил небольшую площадь - всего один квадратный метр. Однако этого было достаточно, чтобы погибла 91-летняя хозяйка жилища.