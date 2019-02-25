25.02.2019 | 17:01

Следователи устанавливают обстоятельства гибели жительницы Кузнецкого района в результате пожара.

Утром 25 февраля в одной из квартир, расположенной на третьем этаже пятиэтажки на улице Заводской в селе Ясная Поляна, произошло возгорание. Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали из дома 41 человека.

«В загоревшемся жилище никто не пострадал. Но в результате сильного задымления в квартире на пятом этаже скончалась 78-летняя женщина-инвалид. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

При первоначальном осмотре на теле погибшей повреждений не обнаружено. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, пожар мог случиться из-за неисправной электропроводки.