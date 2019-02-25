25.02.2019 | 12:10

В понедельник, 25 февраля, в селе Чаадаевка Городищенского района произошел смертельный пожар.

Сообщение о возгорании в деревянном доме поступило на пульт дежурного в 7:03. На тушение огня выехали два спецавтомобиля с пятью пожарными.

«В доме сгорели постельные принадлежности на площади 1 квадратный метр. Погибла 91-летняя хозяйка дома», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Причины трагедии выясняют специалисты.

Час спустя загорелась квартира в пятиэтажном доме в селе Ясная Поляна. Спасатели эвакуировали 41 жителя дома, в том числе 82-летнюю пенсионерку, которая скончалась по дороге в больницу.