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Происшествия | При пожаре в Чаадаевке погибла 91-летняя хозяйка дома

25.02.2019|12:10
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В понедельник, 25 февраля, в селе Чаадаевка Городищенского района произошел смертельный пожар.

Сообщение о возгорании в деревянном доме поступило на пульт дежурного в 7:03. На тушение огня выехали два спецавтомобиля с пятью пожарными.

«В доме сгорели постельные принадлежности на площади 1 квадратный метр. Погибла 91-летняя хозяйка дома», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Причины трагедии выясняют специалисты.

Час спустя загорелась квартира в пятиэтажном доме в селе Ясная Поляна. Спасатели эвакуировали 41 жителя дома, в том числе 82-летнюю пенсионерку, которая скончалась по дороге в больницу.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|25.02.2019 12:28|

Вот это эвакуация,аж бабулька скончалась. МЧС-ники они такие заботливые.

Имя: Гость
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