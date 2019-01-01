01.01.2019 | 11:27

За несколько часов до нового года на проспекте Строителей в Пензе произошла авария на сетях канализации. В результате стоками затопило проезжую часть в районе ТЦ «Весна».

Коммунальщики оперативно справились с проблемой, устранив ее за час.

«Ликвидацией аварии и ее последствий занималась бригада ООО «Горводоканал» в количестве 12 человек при помощи трех единиц техники, а также 10 специалистов МУП «Пензадормост», привлечено было восемь единиц техники предприятия», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии.

Глава администрации областного центра Виктор Кувайцев, выезжавший на место, отметил слаженную работу коммунальщиков и поблагодарил их руководителей.

«Этой ночью, пока весь город готовился встретить Новый год, специалисты предприятий восстанавливали работу инженерных коммуникаций, проводили обработку проезжей части», – пояснил Виктор Кувайцев.

В предновогодние дни в Пензе произошло несколько коммунальных аварий. В ночь на 30 декабря на нескольких улицах отключили электроэнергию, без света оставались жители части домов на Суворова, Карпинского, Бекешской, а также микрорайона Бугровка.

30 декабря в районе многоэтажного дома № 156 на проспекте Строителей произошел прорыв водопроводных сетей. На несколько часов было отключено от водоснабжения семь домов.

31 декабря прорвался водопровод на улице Тимирязева, без ресурса остались 25 жилых домов частного сектора и Дворец детского (юношеского) творчества.