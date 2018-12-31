31.12.2018 | 14:12

В понедельник, 31 декабря, в Пензе случилась очередная коммунальная авария. На этот раз произошел прорыв водопровода диаметром 150 мм на улице Тимирязева.

Без холодной воды остались 25 жилых домов частного сектора и Дворец детского (юношеского) творчества.

Для устранения утечки на место аварии прибыли 10 специалистов ООО «Горводоканал». Они использовали четыре единицы техники.

«В настоящий момент последствия аварии на улице Тимирязева, 118Б, ликвидированы, подача холодного водоснабжения восстановлена», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Днем раньше, 30 декабря, прорыв сетей произошел у многоэтажного дома № 156 на проспекте Строителей. На несколько часов были отключены от водоснабжения семь домов.