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Общество | На улице Тимирязева в Пензе произошел прорыв водопровода

31.12.2018|14:12
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В понедельник, 31 декабря, в Пензе случилась очередная коммунальная авария. На этот раз произошел прорыв водопровода диаметром 150 мм на улице Тимирязева.

Без холодной воды остались 25 жилых домов частного сектора и Дворец детского (юношеского) творчества.

Для устранения утечки на место аварии прибыли 10 специалистов ООО «Горводоканал». Они использовали четыре единицы техники.

«В настоящий момент последствия аварии на улице Тимирязева, 118Б, ликвидированы, подача холодного водоснабжения восстановлена», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Днем раньше, 30 декабря, прорыв сетей произошел у многоэтажного дома № 156 на проспекте Строителей. На несколько часов были отключены от водоснабжения семь домов.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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Гость|31.12.2018 15:06|

Каждый день как на войне, а войны то и нет.

Гость|31.12.2018 15:11|

А почему на южной поляне неделю уже батареи еле тёплые? А квитанция придёт за огненные батареи

Гость|31.12.2018 16:26|

В этом году стали меньше сообщать, не о всех прорывах труб. Наверное, чтобы людей не злить и очередную медальку заслужить.

Гость|31.12.2018 17:26|

Гость писал(a):

Каждый день как на войне, а войны то и нет.
Это путинская стабильность.

Имя: Гость
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