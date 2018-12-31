В воскресенье, 30 декабря, в районе многоэтажного дома № 156 на проспекте Строителей в Пензе произошел прорыв водопроводных сетей, находящихся в ведении ООО «Горводоканал».
На несколько часов было отключено от водоснабжения семь домов.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, к 16:30 утечка была ликвидирована и началось заполнение системы водоснабжения.
Ранее сообщалось, что в ночь на 30 декабря на нескольких улицах Пензы отключили электроэнергию. Без света оставались жители части домов на Суворова, Карпинского, Бекешской, а также микрорайона Бугровка.
В Нахаловке воды не было полтора суток и ни одна тварь не сообщила ни причину,ни о сроках подачи,НИЧЕГО.Город поделён на чёрных и белых.