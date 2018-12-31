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Общество | В Пензе ликвидировали прорыв водопровода на проспекте Строителей

31.12.2018|10:08
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В воскресенье, 30 декабря, в районе многоэтажного дома № 156 на проспекте Строителей в Пензе произошел прорыв водопроводных сетей, находящихся в ведении ООО «Горводоканал».

На несколько часов было отключено от водоснабжения семь домов.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, к 16:30 утечка была ликвидирована и началось заполнение системы водоснабжения.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 декабря на нескольких улицах Пензы отключили электроэнергию. Без света оставались жители части домов на Суворова, Карпинского, Бекешской, а также микрорайона Бугровка.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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Гость|31.12.2018 10:24|

В Нахаловке воды не было полтора суток и ни одна тварь не сообщила ни причину,ни о сроках подачи,НИЧЕГО.Город поделён на чёрных и белых.

Гость|31.12.2018 10:37|

Ты только узнал(ла)7

Гость|31.12.2018 12:05|

журналистам опасно ездить в Нахаловку)))

Имя: Гость
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