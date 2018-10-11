11.10.2018 | 15:13

В Заречном в темное время суток неизвестные повредили семь легковых автомобилей. Это случилось 6 октября. Пять машин были припаркованы на проспекте 30-летия Победы, две - на улице Братской.

«У двух автомобилей отломали зеркала заднего вида, у четырех - стеклоочистители, у одной машины повредили лобовое стекло, помяли капот и крышу», - сообщается на портале «Город Z» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью МО МВД по ЗАТО Заречный Сергея Яшкина.

Владельцы транспортных средств обратились в правоохранительные органы. В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту и устанавливают причастных к правонарушению лиц.

30 сентября в Заречном вандалы разрушили семь стендов музейно-выставочного центра «Парк Памяти», простоявших всего десять дней. По подозрению в хулиганстве по горячим следам задержали пятерых несовершеннолетних местных жителей.