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Происшествия | В Заречном повредили семь припаркованных на улице легковых машин

11.10.2018|15:13
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В Заречном в темное время суток неизвестные повредили семь легковых автомобилей. Это случилось 6 октября. Пять машин были припаркованы на проспекте 30-летия Победы, две - на улице Братской.

«У двух автомобилей отломали зеркала заднего вида, у четырех - стеклоочистители, у одной машины повредили лобовое стекло, помяли капот и крышу», - сообщается на портале «Город Z» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью МО МВД по ЗАТО Заречный Сергея Яшкина.

Владельцы транспортных средств обратились в правоохранительные органы. В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту и устанавливают причастных к правонарушению лиц.

30 сентября в Заречном вандалы разрушили семь стендов музейно-выставочного центра «Парк Памяти», простоявших всего десять дней. По подозрению в хулиганстве по горячим следам задержали пятерых несовершеннолетних местных жителей.

Источник — gorodz.info
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Гость|11.10.2018 15:28|

Это голожопые любители лосей могут мстить за "свою" самку.

Гость|11.10.2018 15:28|

Лоси, больше некому.

Гость|11.10.2018 15:28|

Это мамаев и кокорин забегали

Гость|11.10.2018 15:32|

penzainform.ru писал(a):

По подозрению в хулиганстве по горячим следам задержали пятерых несовершеннолетних местных жителей.
Вот так всё жизнь за колючкой с собаками,были в одной поедут в другую.Круговорот дерьма в природе.

Гость|11.10.2018 15:35|

А БЫЛО ВРЕМЯ ЗАВИДОВАЛИ,КАК ЖИВУТ В ЗАРЕЧНОМ...

Гость|11.10.2018 15:47|

Сгущёнку и апельсины жрали,когда жители Пензы голодали.

Гость|11.10.2018 15:55|

Сгущёнку и апельсины жрали,когда жители Пензы голодали. Отсюда вывод: сытая жизнь ведёт к деградации.

Гость|11.10.2018 15:58|

Да уж пензяки писали куда не надо теперь стены домов рушатся.

Гость|11.10.2018 16:00|

Сейчас на слуху Заречный и Шемышейка. Только в Заречном больше наркоманят,а в Шемышейке бухают.

Имя: Гость
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