Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|23 июл 2018|11:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+26oC
Завтра | Гроза |
  73.93  |  $  63.49

Происшествия | В Заречном 6-летний мальчик получил ожоги, обварившись кипятком

23.07.2018|10:58
Печать

В Заречном обварился кипятком 6-летний ребенок. ЧП произошло ночью 20 июля в квартире на улице Озерской.

Медики, прибывшие на вызов, диагностировали у пострадавшего мальчика термический ожог I-II степени живота и бедер.

«Ребенка доставили в пензенскую клиническую больницу № 4. Однако родители малыша отказались от госпитализации», - сообщает портал «Город Z».

27 февраля 2017 года в Кузнецке от ожогов погиб четырехлетний мальчик, живший в многодетной семье и находившийся под опекой. 26 февраля он обварился горячей водой во время купания. В момент происшествия женщина-опекун отсутствовала, а дети оставались с ее матерью, которая не стала сразу после случившегося обращаться к медикам.

4 апреля в Кузнецке четырехлетняя девочка была доставлена в детскую больницу с ожогами 20% тела. По предварительным данным, ЧП произошло, когда малышка находилась на кухне: на нее попал горячий суп из мультиварки.

6 апреля в Кузнецком районе 11-месячный мальчик, который в тот момент был в ходунках, опрокинул на себя чайник с кипятком. Малыша привезли в детскую больницу Кузнецка с термическими ожогами 25% тела.

1 июня того же года в больницу доставили двухлетнюю девочку из Мокшанского района. По словам родителей, находясь на кухне одна, она залезла на стул, поднялась к мойке и открыла кран с горячей водой. Бригада скорой помощи диагностировала у малышки около 40% ожогов тела.

Источник — gorodz.info
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!