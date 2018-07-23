23.07.2018 | 10:58

В Заречном обварился кипятком 6-летний ребенок. ЧП произошло ночью 20 июля в квартире на улице Озерской.

Медики, прибывшие на вызов, диагностировали у пострадавшего мальчика термический ожог I-II степени живота и бедер.

«Ребенка доставили в пензенскую клиническую больницу № 4. Однако родители малыша отказались от госпитализации», - сообщает портал «Город Z».

27 февраля 2017 года в Кузнецке от ожогов погиб четырехлетний мальчик, живший в многодетной семье и находившийся под опекой. 26 февраля он обварился горячей водой во время купания. В момент происшествия женщина-опекун отсутствовала, а дети оставались с ее матерью, которая не стала сразу после случившегося обращаться к медикам.

4 апреля в Кузнецке четырехлетняя девочка была доставлена в детскую больницу с ожогами 20% тела. По предварительным данным, ЧП произошло, когда малышка находилась на кухне: на нее попал горячий суп из мультиварки.

6 апреля в Кузнецком районе 11-месячный мальчик, который в тот момент был в ходунках, опрокинул на себя чайник с кипятком. Малыша привезли в детскую больницу Кузнецка с термическими ожогами 25% тела.

1 июня того же года в больницу доставили двухлетнюю девочку из Мокшанского района. По словам родителей, находясь на кухне одна, она залезла на стул, поднялась к мойке и открыла кран с горячей водой. Бригада скорой помощи диагностировала у малышки около 40% ожогов тела.