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Происшествия | В Кузнецком районе 11-месячный мальчик обварился кипятком

08.04.2017|12:10
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В Кузнецком районе проводится доследственная проверка по факту получения ожогов ребенком.

В четверг, 6 апреля, в одном из населенных пунктов района 11-месячный мальчик, который в тот момент находился в ходунках, опрокинул на себя чайник с кипятком. Родители ребенка сразу вызвали скорую помощь. Малыша доставили в детскую больницу Кузнецка с термическими ожогами 25% тела.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области, по результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям родителей ребенка и принято процессуальное решение.

Напомним: 4 апреля в Кузнецке четырехлетняя девочка доставлена в детскую больницу с ожогами 20% тела. По предварительным данным, ЧП произошло, когда малышка находилась на кухне: на нее попал горячий суп из мультиварки.

26 февраля в Кузнецке четырехлетний мальчик во время купания обварился горячей водой. Ребенок жил в многодетной семье и находился под опекой. В момент происшествия женщина-опекун отсутствовала, а дети оставались с ее матерью, которая не стала сразу после случившегося обращаться к медикам. На следующий день мальчик скончался.

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Гость|08.04.2017 13:17|

Опять двадцать пять..Кузнецк, дети и кипяток....там родители неадекватные все что ли??

Гость|08.04.2017 13:19|

Я никогда не был в Кузнецке. Если кто был или знает кого то кто бывал там напишите, что там и как.

Гость|08.04.2017 13:21|

Странное желание. Мне вот даже не хочется себе представлять это место. Лучше напишите, был ли кто то в Марокко. Именно в Агадире.

Гость|08.04.2017 13:25|

Гость писал(a):

Лучше напишите, был ли кто то в Марокко. Именно в Агадире.
Зачем тебе это?

Гость|08.04.2017 13:27|

Нечего там делать. Холодный океан пустыня и арабы.

Гость|08.04.2017 13:33|

Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://upl.pp.ua/medico

анна2 (гость)|08.04.2017 13:40|

Очень жалко мальчика. Скорейшего выздоравления ему, а родителям - урок на всю жизнь.

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