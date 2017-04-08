08.04.2017 | 12:10

В Кузнецком районе проводится доследственная проверка по факту получения ожогов ребенком.

В четверг, 6 апреля, в одном из населенных пунктов района 11-месячный мальчик, который в тот момент находился в ходунках, опрокинул на себя чайник с кипятком. Родители ребенка сразу вызвали скорую помощь. Малыша доставили в детскую больницу Кузнецка с термическими ожогами 25% тела.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области, по результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям родителей ребенка и принято процессуальное решение.

Напомним: 4 апреля в Кузнецке четырехлетняя девочка доставлена в детскую больницу с ожогами 20% тела. По предварительным данным, ЧП произошло, когда малышка находилась на кухне: на нее попал горячий суп из мультиварки.

26 февраля в Кузнецке четырехлетний мальчик во время купания обварился горячей водой. Ребенок жил в многодетной семье и находился под опекой. В момент происшествия женщина-опекун отсутствовала, а дети оставались с ее матерью, которая не стала сразу после случившегося обращаться к медикам. На следующий день мальчик скончался.