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Происшествия | В Кузнецке 4-летняя девочка обварилась супом из мультиварки

06.04.2017|12:58
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Сотрудники Следственного управления СК РФ по Пензенской области устанавливают обстоятельства, при которых в Кузнецке 4-летняя девочка получила термическую травму.

Ребенок был доставлен в детскую больницу с ожогами 20% тела. По предварительным данным, ЧП произошло, когда девочка находилась на кухне: на нее попал горячий суп из мультиварки. Мать девочки сразу вызвала скорую помощь.

Напомним: 26 февраля в Кузнецке 4-летний мальчик во время купания обварился горячей водой. Ребенок жил в многодетной семье и находился под опекой. В момент происшествия женщина-опекун отсутствовала, а дети оставались с ее матерью, которая не стала сразу после происшествия обращаться к медикам. На следующий день мальчик скончался.

«Следственное управление СК РФ по Пензенской области просит родителей быть внимательнее к своим детям, не оставлять опасные вещества в доступных для малышей местах», - обращается к жителям региона пресс-служба ведомства.

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Гость|06.04.2017 13:24|

здоровья.

Гость|06.04.2017 13:34|

Запретить мультиварки!

Гость|06.04.2017 14:17|

Это Кузнецк ребята!

Гость|06.04.2017 14:18|

Город дебилов?

Гость|06.04.2017 14:19|

Ещё каких! Но редкостно попадаются хорошие кузнечане.

Гость|06.04.2017 14:20|

Гость писал(a):

здоровья.
пейтя малако каровья!

Гость|06.04.2017 14:22|

А чё круче тагил или кузнецк?

Гость|06.04.2017 14:36|

Гость писал(a):

А чё круче тагил или кузнецк?
Стерлитамак, извиняюсь за выраженье.

Гость|06.04.2017 14:49|

Непонятно, при чём тут одно происшествие, никак не завязанное на другое?

Гость|06.04.2017 14:49|

Гость писал(a):

А чё круче тагил или кузнецк?
Круче Пенза.

Гость|06.04.2017 14:52|

Гость писал(a):

Запретить мультиварки!
Запретить суп! Есть только окрошку.

Имя: Гость
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