06.04.2017 | 12:58

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Пензенской области устанавливают обстоятельства, при которых в Кузнецке 4-летняя девочка получила термическую травму.

Ребенок был доставлен в детскую больницу с ожогами 20% тела. По предварительным данным, ЧП произошло, когда девочка находилась на кухне: на нее попал горячий суп из мультиварки. Мать девочки сразу вызвала скорую помощь.

Напомним: 26 февраля в Кузнецке 4-летний мальчик во время купания обварился горячей водой. Ребенок жил в многодетной семье и находился под опекой. В момент происшествия женщина-опекун отсутствовала, а дети оставались с ее матерью, которая не стала сразу после происшествия обращаться к медикам. На следующий день мальчик скончался.

«Следственное управление СК РФ по Пензенской области просит родителей быть внимательнее к своим детям, не оставлять опасные вещества в доступных для малышей местах», - обращается к жителям региона пресс-служба ведомства.