13.12.2017 | 12:12

Представители правоохранительных органов выяснили, что находилось в сумке, вызвавшей беспокойство бдительных пензенцев, которые около девяти часов утра 13 декабря ехали в автобусе № 30.

На улице Мира, на остановке общественного транспорта «Гортеплоэнергия», из-за подозрительного предмета водитель транспортного средства высадил всех пассажиров. На место были вызваны полицейские, спасатели и медики.

«Внутри сумки оказался мусор», - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Пензенской области.

Забывчивые пензенцы не раз провоцировали панику среди других горожан. 11 декабря жителей домов № 130 и 134 на проспекте Строителей встревожила бесхозная женская сумка, оставленная около одного из зданий. В ней находились документы и кошелек.

4 декабря в Кузнецке все экстренные службы были подняты по тревоге из-за подозрительной сумки, лежавшей на пороге детского сада. Во время проверки выяснилось, что она не представляет угрозы.