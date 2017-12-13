Пензенское информационное агентство|18+|Среда|13 дек 2017|13:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  69.47  |  $  59.14
 

Происшествия | В забытой в автобусе № 30 сумке оказался мусор

13.12.2017|12:12
Печать

Представители правоохранительных органов выяснили, что находилось в сумке, вызвавшей беспокойство бдительных пензенцев, которые около девяти часов утра 13 декабря ехали в автобусе № 30.

На улице Мира, на остановке общественного транспорта «Гортеплоэнергия», из-за подозрительного предмета водитель транспортного средства высадил всех пассажиров. На место были вызваны полицейские, спасатели и медики.

«Внутри сумки оказался мусор», - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Пензенской области.

Забывчивые пензенцы не раз провоцировали панику среди других горожан. 11 декабря жителей домов № 130 и 134 на проспекте Строителей встревожила бесхозная женская сумка, оставленная около одного из зданий. В ней находились документы и кошелек.

4 декабря в Кузнецке все экстренные службы были подняты по тревоге из-за подозрительной сумки, лежавшей на пороге детского сада. Во время проверки выяснилось, что она не представляет угрозы.

0
0
0
0
 
Гость|13.12.2017 12:38|

У меня во дворе сосед черед день-два мусор у дерева оставляет на пару дней,каждый раз теперь вызывать?)

Гость|13.12.2017 12:59|

Как же туда целый минцонер поместился?

Гость|13.12.2017 13:09|

Гость писал(a):

Как же туда целый минцонер поместился?
Из любопытства наверное или сумка большого размера что полицай туды уместился

Гость|13.12.2017 13:10|

Сумку не забыли а выбросили, чудилы!

Гость|13.12.2017 13:19|

Гость писал(a):

не забыли а выбросили
Похоже, по дороге на остановку не было помойки.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!