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Происшествия | В Кузнецке на пороге детсада обнаружили бесхозный предмет

04.12.2017|16:44
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В понедельник, 4 декабря, в Кузнецке все экстренные службы были подняты по тревоге из-за бесхозного предмета на пороге детского сада.

«Перекрыта улица Кирова, Гагарина, Калинина. Район садика «Золотой ключик» перекрыт полицейскими с автоматами», - такое сообщение появилось в группе «Подслушано в Кузнецке» в соцсети «ВКонтакте».

Местные жители предположили, что проводятся учения или поступило ложное сообщение о минировании.

Как уточнили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России, поводом для оцепления района стала бесхозная сумка, оставленная кем-то у порога в дошкольное учреждение.

«В ходе проверки выяснилось, что предмет не представляет угрозы», - добавили в ведомстве.

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