04.12.2017 | 16:44

В понедельник, 4 декабря, в Кузнецке все экстренные службы были подняты по тревоге из-за бесхозного предмета на пороге детского сада.

«Перекрыта улица Кирова, Гагарина, Калинина. Район садика «Золотой ключик» перекрыт полицейскими с автоматами», - такое сообщение появилось в группе «Подслушано в Кузнецке» в соцсети «ВКонтакте».

Местные жители предположили, что проводятся учения или поступило ложное сообщение о минировании.

Как уточнили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России, поводом для оцепления района стала бесхозная сумка, оставленная кем-то у порога в дошкольное учреждение.

«В ходе проверки выяснилось, что предмет не представляет угрозы», - добавили в ведомстве.