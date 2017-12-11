11.12.2017 | 13:58

В понедельник, 11 декабря, спокойствие пензенцев, проживающих в домах № 130 и 134 на проспекте Победы, нарушило скопление автомобилей со спецсигналами.

«Стоят машины реанимации, пожарной службы и полиции. Что происходит, непонятно. Кто подскажет?» - написал пользователь Евгений Заболотько в группе «Типичная Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

Чтобы ответить на этот вопрос, ИА «ПензаИнформ» обратилось за комментарием в пресс-службу регионального управления МВД.

«В 11:52 поступил сигнал об обнаружении бесхозной женской сумки около дома. На место выехали представители всех служб», - сообщили в ведомстве.

Однако тревога оказалась ложной: внутри аксессуара были только документы и кошелек.