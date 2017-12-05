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Происшествия | В Бессоновском районе в ДТП пострадала 12-летняя девочка

05.12.2017|11:36
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В понедельник, 4 декабря, в Пензенской области случилось очередное ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает отделение пропаганды регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел в селе Кижеватово Бессоновского района. По предварительным данным, в 13:50 напротив дома № 50 на Молодежной улице столкнулись ВАЗ-2106 под управлением 60-летнего мужчины и Audi 100, за рулем которого находился 18-летний молодой человек.

В аварии пострадала 12-летняя девочка, находившаяся в салоне иномарки. Она была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести.

Накануне, 3 декабря, в Бессоновском районе автомобиль SsangYong слетел в кювет и опрокинулся. С места ДТП увезли в больницу с телесными повреждениями 7-летнего мальчика.

Днем раньше, 2 декабря, в Пензе 12-летний школьник зацепился руками за лестницу троллейбуса и упал. Мальчик был госпитализирован.

30 ноября на улице Попова в Пензе в салоне маршрутки № 5 упал двухлетний ребенок. После осмотра медики отпустили малыша.

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