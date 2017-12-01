01.12.2017 | 15:01

В четверг, 30 ноября, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двухлетнего ребенка.

«По предварительным данным, в 8:00 на улице Попова, 50, в салоне автомобиля ГАЗ было зафиксировано падение пассажира 2015 года рождения», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

В результате падения мальчик получил телесные повреждения, но после осмотра специалистами был отпущен.

В некоторых пензенских СМИ уточняется, что инцидент имел место в маршрутке № 5 на остановке «ДЮЦ «Спутник».