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Происшествия | В Пензе двухлетний ребенок получил травму при падении в микроавтобусе

01.12.2017|15:01
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В четверг, 30 ноября, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двухлетнего ребенка.

«По предварительным данным, в 8:00 на улице Попова, 50, в салоне автомобиля ГАЗ было зафиксировано падение пассажира 2015 года рождения», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

В результате падения мальчик получил телесные повреждения, но после осмотра специалистами был отпущен.

В некоторых пензенских СМИ уточняется, что инцидент имел место в маршрутке № 5 на остановке «ДЮЦ «Спутник».

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Гость|01.12.2017 15:18|

ну что должно произойти, чтоб убрали эти орудия убийств с наших дорог?

Гость|01.12.2017 15:20|

Антарктида - самое сухое место на земле.

Гость|01.12.2017 15:25|

эти маршрутчики постоянно набьют салон как в консервной банке и летят по встречке на бешенной скорости, еще бы не было травм у пассажиров, гнать их с дорог незолаберных, безпардонных, не уважающих не себя не окружающих МАРШРУТЧИКОВ - ДОЛОЙ

Гость|01.12.2017 15:34|

Если двухдетний ребенок упал в маршрутке, то в этом виноват только тот взрослый, с которым он ехал.

Гость|01.12.2017 15:41|

Эх, Иванкина на них нет.

Гость|01.12.2017 15:44|

Гость писал(a):

Если двухдетний ребенок упал в маршрутке, то в этом виноват только тот взрослый, с которым он ехал.
он ехал один...за пивом))

Гость|01.12.2017 15:45|

Гость писал(a):

Если двухдетний ребенок
Если кто-то пишет про Двухдетного ребенка, то виноваты грибы!

Гость|01.12.2017 15:48|

он просто бабушке место уступил, а сам за поручень держался стоял))) в маршрутке же так не запрещено)))))

Гость|01.12.2017 16:09|

Гость писал(a):

Может нетрезв был, вот и случилось так.
ну да, там же при входе наливают))

Имя: Гость
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