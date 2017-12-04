04.12.2017 | 13:24

В субботу, 2 декабря, в Пензе еще один ребенок пострадал в общественном транспорте.

По предварительным данным, в 15:10 напротив дома № 75 на проспекте Победы во время движения троллейбуса 12-летний школьник зацепился руками за его лестницу и упал.

«В результате происшествия мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

30 ноября на улице Попова в салоне маршрутки № 5 упал двухлетний ребенок. После осмотра медики отпустили малыша. По данному факту проводится доследственная проверка.