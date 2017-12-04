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Происшествия | В Пензе ребенок получил травмы, зацепившись за лестницу троллейбуса

04.12.2017|13:24
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В субботу, 2 декабря, в Пензе еще один ребенок пострадал в общественном транспорте.

По предварительным данным, в 15:10 напротив дома № 75 на проспекте Победы во время движения троллейбуса 12-летний школьник зацепился руками за его лестницу и упал.

«В результате происшествия мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

30 ноября на улице Попова в салоне маршрутки № 5 упал двухлетний ребенок. После осмотра медики отпустили малыша. По данному факту проводится доследственная проверка.

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Гость|04.12.2017 13:47|

Дети везде найдут приключений. Недаром учителям дают отпуск 56 дней, как в учреждении для душевнобольных.

Гость|04.12.2017 13:53|

Отличный повод ликвидировать троллейбусы! Безопасность детей - это приоритет!

Гость|04.12.2017 13:58|

За какую лестницу зацепился? В салоне не припомню лестниц. Которая сзади что ли? А как это тогда, "во время движения"?

Имя: Гость
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