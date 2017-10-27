27.10.2017 | 12:55

Руководство города и области, а также региональное министерство физической культуры и спорта скорбят по поводу трагической гибели Андрея Баева и Аркадия Кривцова, попавших в ДТП в Новоспасском районе Ульяновской области в четверг, 27 октября.

Бывший зампред областного правительства и руководитель Федерации карате Пензенской области ехали по трассе М5 на автомобиле Mazda CX-5, когда в них врезалась фура MAN. Оба они погибли на месте происшествия.

Губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, глава города Валерий Савельев и глава администрации Пензы Виктор Кувайцев выразили соболезнования родным и близким Андрея Баева.

В начале 2010 года он исполнял обязанности зампреда регионального правительства, затем был заместителем главы кабинета министров. С 8 по 12 сентября 2014-го вновь занимал должность зампреда, курировал специальные проекты, включая взаимодействие и развитие отношений с партнерами, но ушел с поста по собственному желанию.

«Андрей Викторович был настоящим профессионалом своего дела, который знал каждую деталь производственного процесса, ведь и сам прошел все этапы карьерной лестницы, постигая азы специальности с самого начала. Светлая память об этом человеке навсегда сохранится в наших сердцах», - говорится в некрологе.

Министр физической культуры и спорта области Григорий Кабельский и сотрудники министерства глубоко скорбят в связи с гибелью Аркадия Кривцова.

«Трагически оборвалась жизнь человека, который пользовался заслуженным авторитетом у коллег по бизнесу, среди спортсменов и общественности региона. Скорбим и помним», - сообщается на сайте учреждения.