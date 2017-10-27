27.10.2017 | 11:35

Обнародованы подробности ДТП в Ульяновской области, в котором погибли руководитель Федерации карате Пензенской области Аркадий Кривцов и бывший зампред регионального правительства Андрей Баев.

Трагедия случилась в 19:10 на 850-м километре трассы М5 «Урал» в Новоспасском районе.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Ульяновской области, фура MAN, которой управлял трезвый 29-летний водитель с 10-летним стажем, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомашиной Mazda CX-9, за рулем которой находился мужчина 1967 года рождения с 23-летним стажем (Аркадий Кривцов. - Прим. ред.).

«Водитель и пассажир (мужчина 1973 года рождения) автомобиля Mazda от полученных травм скончались на месте происшествия», - добавили в ГИБДД.

Водители обоих транспортных средств были пристегнуты ремнями безопасности. У погибшего Аркадия Кривцова взяли кровь на анализ.