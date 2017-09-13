Пензенское информационное агентство|18+|Среда|13 сен 2017|13:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+20oC
Завтра | Гроза |
  69.10  |  $  57.67
 

Происшествия | Дело квадроциклиста, скрывшегося с места смертельного ДТП, передано в суд

13.09.2017|11:12
Печать

В Пензе 24-летний квадроциклист предстанет перед судом за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть пассажирки.

ДТП произошло около 15:50 7 июля на улице Карпинского. Молодой человек, лишенный права управления транспортными средствами, перевозил 29-летнюю женщину на квадроцикле Yamaha YFM700R, что запрещено в соответствии с характеристикой этого транспортного средства.

В какой-то момент водитель не справился с управлением, квадроцикл занесло вправо, он наехал на бордюрный камень и опрокинулся на тротуар. В результате полученных телесных повреждений пассажирка скончалась.

Водитель скрылся с места происшествия, его разыскали через два дня.

«Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Пензы для рассмотрения по существу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

0
0
0
0
Гость|13.09.2017 11:41|

Много денег у его родни?

Гость|13.09.2017 11:48|

на поселение пойдет

Гость|13.09.2017 11:59|

Гость писал(a):

на поселение пойдет
На дискотеку пойдет. Откупят скорее всего.

Гость|13.09.2017 12:06|

На пл.Ленина пойдет газовать со всей дури ночью.

Гость|13.09.2017 12:17|

Хруст всегда не виноват.

Гость|13.09.2017 12:43|

Виновный будет бордюрный камень и тот кто его ложил

Гость|13.09.2017 12:56|

penzainform.ru писал(a):

перевозил 29-летнюю женщину
она что за птица согласилась на переезд

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!