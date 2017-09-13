13.09.2017 | 11:12

В Пензе 24-летний квадроциклист предстанет перед судом за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть пассажирки.

ДТП произошло около 15:50 7 июля на улице Карпинского. Молодой человек, лишенный права управления транспортными средствами, перевозил 29-летнюю женщину на квадроцикле Yamaha YFM700R, что запрещено в соответствии с характеристикой этого транспортного средства.

В какой-то момент водитель не справился с управлением, квадроцикл занесло вправо, он наехал на бордюрный камень и опрокинулся на тротуар. В результате полученных телесных повреждений пассажирка скончалась.

Водитель скрылся с места происшествия, его разыскали через два дня.

«Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Пензы для рассмотрения по существу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.