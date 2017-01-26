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Общество | Взрыв на ТЭЦ-1: теплоснабжение восстановят в течение четырех часов

26.01.2017|15:19
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отозвался на трагический инцидент, произошедший на ТЭЦ-1.

«В связи с аварией остановлена одна турбина, идет запуск второй. Теплоснабжение будет восстановлено в полном объеме в течение четырех часов», - написал глава региона в личном микроблоге.

Также он сообщил, что дал поручение оказать помощь семье погибшего в результате аварии работника ТЭЦ-1.

«Соболезную», - подчеркнул Белозерцев.

Напомним: инцидент произошел в четверг, 26 января, на улице Новочеркасской, 1. По сведениям ИА «ПензаИнформ», взорвался паропровод. Погиб один человек. Причиной ЧП стал выход из строя при опрессовке подогревателя высокого давления на турбине № 5.

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Гость|26.01.2017 15:39|

Ага-восстановят.

А первого ребёнка из бабы в перинатальном центре вытащат 1 апреля-слышали-знаем.

Пошёл за газовыми баллонами.

Гость|26.01.2017 15:40|

А в других новостях написано что отключение тепла не произойдет. Кто врет?

Гость|26.01.2017 15:42|

ГУБЕРНАТОР! ПРИЧЕМ ТУТ ТЕПЛО И ТУРБИНА?? ТУРБИНА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ВЫРАБАТЫВАЕТ А НЕ ПОДАЕТ ТЕПЛО ПОТРЕБИТЕЛЯМ!

Гость|26.01.2017 15:52|

Посмотрим как пройдёт ночь со включенными обогревателями и козлами.

Гость|26.01.2017 15:52|

А пар ты как мимо нее погонишь?

Гость|26.01.2017 16:00|

С урожаем у нас в этом году как никогда хорошо, мы собрали 30%.

Гость|26.01.2017 16:02|

Гость писал(a):

А в других новостях написано что отключение тепла не произойдет. Кто врет?

у нас уже нет тепла.

Гость|26.01.2017 16:03|

Гость писал(a):

ГУБЕРНАТОР! ПРИЧЕМ ТУТ ТЕПЛО И ТУРБИНА?? ТУРБИНА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ВЫРАБАТЫВАЕТ А НЕ ПОДАЕТ ТЕПЛО ПОТРЕБИТЕЛЯМ!

а почему у нас батареи с 15-30 холодные?

Гость|26.01.2017 16:09|

Гыгыгы. Мерещатся вам холодные батареи! Горячие они! МЧС Пензы говорит: «В 13:47 мск поступило сообщение, что в одном из помещений ТЭЦ произошел хлопок баллона, имеется частичное разрушение конструкции. По предварительным данным, пострадал один человек», — сообщила Шупилова. Она также отметила, что на теплоснабжении города это никак не отразилось.

Гость|26.01.2017 16:13|

Гость писал(a):

Она также отметила, что на теплоснабжении города это никак не отразилось.
Губернатор видимо считает по другому.

Гость|26.01.2017 16:17|

Блин батере становяться чуть холоднее

Гость|26.01.2017 16:19|

в центре батареи холодные

Гость|26.01.2017 16:24|

Сегодня ночью трубы по городу рваться начнут. А ТЭЦ безнадёжно завалило, там везде вода и на морозе пар преваращается в лёд. До конца января будет -20, остаётся только смотреть как ТЭЦ превращается в одну ледяную глыбу. Люди пока бессильны перед техногенными катастрофами.

Гость|26.01.2017 16:27|

Не верьте ему, это Обама слухи распускает, ему теперь заняться нечем - ключи от подъездов сдал Трампу.

Гость|26.01.2017 16:28|

Гость писал(a):

Сегодня ночью трубы по городу рваться начнут.
Ну если трубы под землёй проложены ничего с ними не случится, для этого их под землю и спрятали, чтоб не разморозило. А вот наружные сети может разворотить, так что потом все трубы и арматуру придётся менять.

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Имя: Гость
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