Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отозвался на трагический инцидент, произошедший на ТЭЦ-1.
«В связи с аварией остановлена одна турбина, идет запуск второй. Теплоснабжение будет восстановлено в полном объеме в течение четырех часов», - написал глава региона в личном микроблоге.
Также он сообщил, что дал поручение оказать помощь семье погибшего в результате аварии работника ТЭЦ-1.
«Соболезную», - подчеркнул Белозерцев.
Напомним: инцидент произошел в четверг, 26 января, на улице Новочеркасской, 1. По сведениям ИА «ПензаИнформ», взорвался паропровод. Погиб один человек. Причиной ЧП стал выход из строя при опрессовке подогревателя высокого давления на турбине № 5.
Ага-восстановят.
А первого ребёнка из бабы в перинатальном центре вытащат 1 апреля-слышали-знаем.
Пошёл за газовыми баллонами.