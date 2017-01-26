26.01.2017 | 15:19

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отозвался на трагический инцидент, произошедший на ТЭЦ-1.

«В связи с аварией остановлена одна турбина, идет запуск второй. Теплоснабжение будет восстановлено в полном объеме в течение четырех часов», - написал глава региона в личном микроблоге.

Также он сообщил, что дал поручение оказать помощь семье погибшего в результате аварии работника ТЭЦ-1.

«Соболезную», - подчеркнул Белозерцев.

Напомним: инцидент произошел в четверг, 26 января, на улице Новочеркасской, 1. По сведениям ИА «ПензаИнформ», взорвался паропровод. Погиб один человек. Причиной ЧП стал выход из строя при опрессовке подогревателя высокого давления на турбине № 5.