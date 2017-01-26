26.01.2017 | 15:19

На месте ЧП, произошедшего на пензенской ТЭЦ-1, работают аварийные и технические службы. Напомним: в четверг, 26 января, в 13:50 обрушилась кровля в котлотурбинном цехе.

По информации управления технической инспекции Мордовского филиала «Т Плюс», причиной обрушения кровли стал выход из строя при опрессовке подогревателя высокого давления на турбине № 5. Об этом говорится в официальном комментарии ведомства.

В настоящий момент уточняется количество работавших на месте аварии. По предварительной информации, один человек погиб. Создана комиссия по расследованию инцидента.

«Станция работает в штатном режиме. Угроз для потребителей нет. Отпуск теплоэнергии потребителям производится в строгом соответствии с утвержденными температурными и гидравлическими графиками», - сообщает пресс-служба ведомства.