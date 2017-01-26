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Происшествия | Стали известны причины аварии на ТЭЦ-1 в Пензе

26.01.2017|15:19
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На месте ЧП, произошедшего на пензенской ТЭЦ-1, работают аварийные и технические службы. Напомним: в четверг, 26 января, в 13:50 обрушилась кровля в котлотурбинном цехе.

По информации управления технической инспекции Мордовского филиала «Т Плюс», причиной обрушения кровли стал выход из строя при опрессовке подогревателя высокого давления на турбине № 5. Об этом говорится в официальном комментарии ведомства.

В настоящий момент уточняется количество работавших на месте аварии. По предварительной информации, один человек погиб. Создана комиссия по расследованию инцидента.

«Станция работает в штатном режиме. Угроз для потребителей нет. Отпуск теплоэнергии потребителям производится в строгом соответствии с утвержденными температурными и гидравлическими графиками», - сообщает пресс-служба ведомства.

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Гость|26.01.2017 15:31|

penzainform.ru писал(a):

По информации управления технической инспекции Мордовского филиала «Т Плюс», причиной обрушения кровли стал выход из строя при опрессовке подогревателя высокого давления на турбине № 5.
Что вышло из строя-то? А то тут про сварку заливают...

Гость|26.01.2017 15:33|

penzainform.ru писал(a):

«Станция работает в штатном режиме. Угроз для потребителей нет. Отпуск теплоэнергии потребителям производится в строгом соответствии с утвержденными температурными и гидравлическими графиками», - сообщает пресс-служба ведомства.
Ай-ай-ай... кто-то говорит неправду, в следующей новости про восстановление теплоснабжения в течении 4-х часов...

ссылка на PenzaInform.ru

Гость|26.01.2017 15:33|

видимо подогреватель вышел из строя на одной из турбин.

Гость|26.01.2017 15:39|

Правду хрен расскажут... кому нужен кипишь на федеральном уровне. Все СМИ гудят.

Гость|26.01.2017 15:43|

По первому каналу уже показали

Гость|26.01.2017 15:51|

В других СМИ пишут, что взорвался газовый баллон и отключен турбогенератор ТГ-560 Мегаватт...

Гость|26.01.2017 15:53|

Гость писал(a):

кто-то говорит неправду
Здесь так... Левая рука не знает, что делает правая...

Гость|26.01.2017 15:56|

penzainform.ru писал(a):

ТЭЦ-1
радиацию замеряли?

Гость|26.01.2017 15:57|

Новость освящена неграмотно лишь бы раздуть сенсацию. Так называемая Опрессовка (термин двоечника инженера) это гидроиспытания, они относительно безопасны-взрыва и сноса мягкой кровли от этого не будет.Вероятно произошел взрыв от огневых работ (сваркой, газорезкой) рядом с эл.генератором где охлаждение водородное. Сам водород взрывоопасен сам по себе если его в воздухе по объему будет от 4 до 74% то самопроизвольно будет взрыв.

Гость|26.01.2017 16:06|

Причины российских аварий - на 99% жульничество и воровоство.

Гость|26.01.2017 16:11|

Гость писал(a):

В других СМИ пишут, что взорвался газовый баллон и отключен турбогенератор ТГ-560 Мегаватт...
хм... 560 МВт это мощность всей станции таких генераторов нет, а от газового баллона генераторы в стопицоттыщ мегаватт не отключают... взорвался водород или самопроизвольно или попала искра от огневых работ ремонтников которые работали с огнем на расстоянии менее 10 метров от эл.генератора... крыша кровля мягкая она специально сделана чтобы взрывная волна сорвало крышу и все давление от взрыва ушло вверх в атмосферу и не повредить близлежащее оборудование цеха от горизонтальной взрывной волны... как то так... в любом случае будет расследование аварии и только тогда можно делать выводы от чего, кто и кого сажать... главному инженеру лучше писать о собственном и тикать...но его найдут... жертву жалко... и по серьгам всем попадет

Гость|26.01.2017 16:14|

А на захарова отопление отключили

Гость|26.01.2017 16:15|

Гость писал(a):

Причины российских аварий - на 99% жульничество и воровоство.
+10005000! Чаю этому человеку!

Гость|26.01.2017 16:19|

Гость писал(a):

Причины российских аварий - на 99% жульничество и воровоство.
А иностранных?

Гость|26.01.2017 16:22|

Гость писал(a):

Причины российских аварий - на 99% жульничество и воровоство.
Причем станция частная - похоже ваще без участия государства-выжимают все из старья, на модернизацию не выделяют ни копейки, техника безопасности даже не в зародыше, гегемоны-работяги опущены ниже плинтуса на правах папуасов, а управление все в шелках со стократными тарифами в зарплатах... отголоски Чубайса-варвара-разрушителя и ренегата мироеда.

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Имя: Гость
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