25.09.2018 | 09:01

За август и сентябрь в Пензенской области было дополнительно создано 51 рабочее место для осужденных.

Так, региональное УФСИН России наладило взаимодействие с зареченским заводом железобетонных изделий, который поставил в исправительную колонию № 7 оборудование для изготовления сетки-рабицы.

«С предприятием заключен договор на поставку. Это позволило трудоустроить осужденных на участок металлообработки», - сообщил главный инженер управления Артур Григорьев.

Налажены контакты и с Министерством здравоохранения Пензенской области.

«Проведена рабочая встреча с представителями Бековской районной больницы, в результате которой заключен договор на изготовление металлического ограждения на общую сумму 1,3 млн рублей. С одной из городских больниц ведутся переговоры об изготовлении москитной сетки», - добавил Артур Григорьев.

Как уточнили в пресс-службе УФСИН, число рабочих мест увеличилось и за счет роста объемов швейного производства - появились новые заказчики.

В исправительных колониях региона имеется семь центров, в которых заключенные занимаются швейным и деревообрабатывающим производством, переработкой сельхозпродукции, изготавливают металлические изделия.