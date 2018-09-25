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Общество | В Пензенской области создают новые рабочие места для осужденных

25.09.2018|09:01
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За август и сентябрь в Пензенской области было дополнительно создано 51 рабочее место для осужденных.

Так, региональное УФСИН России наладило взаимодействие с зареченским заводом железобетонных изделий, который поставил в исправительную колонию № 7 оборудование для изготовления сетки-рабицы.

«С предприятием заключен договор на поставку. Это позволило трудоустроить осужденных на участок металлообработки», - сообщил главный инженер управления Артур Григорьев.

Налажены контакты и с Министерством здравоохранения Пензенской области.

«Проведена рабочая встреча с представителями Бековской районной больницы, в результате которой заключен договор на изготовление металлического ограждения на общую сумму 1,3 млн рублей. С одной из городских больниц ведутся переговоры об изготовлении москитной сетки», - добавил Артур Григорьев.

Как уточнили в пресс-службе УФСИН, число рабочих мест увеличилось и за счет роста объемов швейного производства - появились новые заказчики.

В исправительных колониях региона имеется семь центров, в которых заключенные занимаются швейным и деревообрабатывающим производством, переработкой сельхозпродукции, изготавливают металлические изделия.

Источник — фото 58.фсин.рф
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Гость|25.09.2018 09:29|

penzainform.ru писал(a):

В исправительных колониях региона имеется семь центров, в которых заключенные занимаются швейным и деревообрабатывающим производством, переработкой сельхозпродукции, изготавливают металлические изделия.

Лозунг пора вывесить: всем за колючку там кормят и работа есть, стаж идет и пенсия будет. Будет ли рабочие места гражданам не прошедшим процедуру суда и посадки в лагеря?

Гость|25.09.2018 09:43|

Там хорошо, там чай дают-но нам туда не надо!

Гость|25.09.2018 09:43|

Гость писал(a):

Лозунг пора вывесить: всем за колючку там кормят и работа есть, стаж идет и пенсия будет. Будет ли рабочие места гражданам не прошедшим процедуру суда и посадки в лагеря?
Откуда

Гость|25.09.2018 13:40|

В тюрьме красота: ни ЖКХ, ни хапремонта, пенсию тоже ждать не надо не до 60, не до 65, всегда еда и крыша над головой. Работа по госконтракту, так еще и новые места создаются.

Имя: Гость
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