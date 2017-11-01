01.11.2017 | 15:37

Пензенской области передано 42,69 га для решения проблем обманутых дольщиков. Выделить землю постановила правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ, сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Агентства ипотечного жилищного кредитования.

«Участок расположен в Мокшанском районе области, в селе Рамзай, на улице Советской. Комиссия рекомендовала предусмотреть возможность использования участка для решения проблем граждан, пострадавших при участии в долевом строительстве многоквартирных домов», - уточнили в пресс-службе.

Безвозмездное предоставление регионам федеральных земельных участков является дополнительным инструментом для решения проблем обманутых дольщиков.

В 2014 году недалеко от Рамзая началось строительство комплекса «Чистые пруды» в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи». Квадратный метр стоил около 30 тысяч рублей, в Пензе - намного дороже. Людям обещали, что в микрорайоне возведут 71 дом, будет развитая инфраструктура. На самом деле заселены четыре трехэтажки.

2 октября 2017 года губернатор Иван Белозерцев на совещании в правительстве пообещал, что жилой комплекс «Чистые пруды» будут развивать.

«Там микрорайон мы будем развивать, по ипотечному кредитованию. Вот тот микрорайон, который был у нас заморожен из-за известных событий, недобросовестного подрядчика. Мы его будем развивать, решение принято», - заявил губернатор.

27 октября Первомайский районный суд Пензы отправил под домашний арест бывшего директора ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамина Бочкарева.

Племянник экс-губернатора Пензенской области Василия Бочкарева обвиняется в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

Одним из проектов, которым занималось АИК, был комплекс «Чистые пруды» в селе Рамзай Мокшанского района. Однако агентство обанкротилось, а строительство прекратилось.