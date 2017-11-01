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Экономика | РФ передала Пензенской области в собственность 42,69 га в Рамзае

01.11.2017|15:37
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Пензенской области передано 42,69 га для решения проблем обманутых дольщиков. Выделить землю постановила правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ, сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Агентства ипотечного жилищного кредитования.

«Участок расположен в Мокшанском районе области, в селе Рамзай, на улице Советской. Комиссия рекомендовала предусмотреть возможность использования участка для решения проблем граждан, пострадавших при участии в долевом строительстве многоквартирных домов», - уточнили в пресс-службе.

Безвозмездное предоставление регионам федеральных земельных участков является дополнительным инструментом для решения проблем обманутых дольщиков.

В 2014 году недалеко от Рамзая началось строительство комплекса «Чистые пруды» в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи». Квадратный метр стоил около 30 тысяч рублей, в Пензе - намного дороже. Людям обещали, что в микрорайоне возведут 71 дом, будет развитая инфраструктура. На самом деле заселены четыре трехэтажки.

2 октября 2017 года губернатор Иван Белозерцев на совещании в правительстве пообещал, что жилой комплекс «Чистые пруды» будут развивать.

«Там микрорайон мы будем развивать, по ипотечному кредитованию. Вот тот микрорайон, который был у нас заморожен из-за известных событий, недобросовестного подрядчика. Мы его будем развивать, решение принято», - заявил губернатор.

27 октября Первомайский районный суд Пензы отправил под домашний арест бывшего директора ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамина Бочкарева.

Племянник экс-губернатора Пензенской области Василия Бочкарева обвиняется в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

Одним из проектов, которым занималось АИК, был комплекс «Чистые пруды» в селе Рамзай Мокшанского района. Однако агентство обанкротилось, а строительство прекратилось.

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Гость|01.11.2017 16:22|

Люди заплатили немалые деньги за качественное жилье почти в центре города, а теперь с них будут требовать "доплатить" за картонные домики в деревне?

Гость|01.11.2017 16:35|

Один я не могу понять как гектары земли в чистом поле могут помочь обманутым дольщикам?

Гость|01.11.2017 16:47|

penzainform.ru писал(a):

пообещал, что жилой комплекс «Чистые пруды» будут развивать
Великое переселение из аварийного жилья продолжится?

Гость|01.11.2017 16:48|

Гость писал(a):

Один я не могу понять как гектары земли в чистом поле могут помочь обманутым дольщикам?
Обманутым ещё участку в чистом поле дадут, чтоб обрабатывали и им некогда было жаловаться на то, что их обманули

Гость|01.11.2017 17:15|

penzainform.ru писал(a):

Квадратный метр стоил около 30 тысяч рублей, в Пензе - намного дороже.
Очевидно было, что рынок был перегрет. Сейчас в Заставе дешевле продают.

И я всегда удивляюсь: о чем думали люди, когда покупали квартиру в доме посреди поля? Они что, не понимают, что покупка непостроенного жилья - это инвестиция. А инвестиция - это риск. За риск и скидка.

Гость|01.11.2017 17:16|

Блин, все равно, что купить акций какой-нибудь компании, а потом, когда они обесценятся, кричать, что вложил в них все, что было, да еще и занял. Нет денег - покупай в построенном доме. Тогда не будет такой ситуации.

Гость|01.11.2017 17:19|

Гость писал(a):

Или ещё не поняли , что живёте в бандитском государстве ?
Тут даже бандитское государство ни при чем. Такова суть участия в каком-либо коммерческом проекте в качестве инвестора. Нужно понимать, что договор участия в долевом строительстве, это вовсе не то же самое, что договор купли-продажи. Если повезет - результат через какое-то время будет тот же. А если что-то пойдет не по плану (даже не обязательно, что у кого-то будет преступный умысел на это) - то можно и без денег остаться.

Гость|01.11.2017 17:19|

Дадут в Рамзае землю под картошку , на выращиваемый и продаваемый урожай через лет тридцать можно будет накопить на квартиру в Пензе .

Я так понял .

Гость|01.11.2017 17:19|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Квадратный метр стоил около 30 тысяч рублей, в Пензе - намного дороже.
Очевидно было, что рынок был перегрет. Сейчас в Заставе дешевле продают.

И я всегда удивляюсь: о чем думали люди, когда покупали квартиру в доме посреди поля? Они что, не понимают, что покупка непостроенного жилья - это инвестиция. А инвестиция - это риск. За риск и скидка.

В Заре целый город в поле. Или кто-то думает, что там будет развиваться инфраструктура? В бюджете это не предусмотрено. Живите и радуйтесь, пока не накроет вас 5 этажей.

Гость|01.11.2017 17:23|

Гость писал(a):

В Заре целый город в поле. Или кто-то думает, что там будет развиваться инфраструктура?
Вот и именно, что в Заре уже "город в поле". Там и магазины есть, и школа есть, и детский сад с поликлиникой. Какой-никакой, а транспорт ходит. Конечно, там огромное количество минусов и неудобств, но с этими домами под Рамзаем не сравнить.

Гость|01.11.2017 17:39|

Гость писал(a):

Вот и именно, что в Заре уже "город в поле". Там и магазины есть, и школа есть, и детский сад с поликлиникой.
Детский сад и "Магнит". Больше там ничего нет и не ожидается.

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