26.02.2019 | 12:50

Пензенский драматический театр имени А. В. Луначарского обратился к горожанам за помощью. Для нового спектакля «Свадьба Кречинского», премьера которого состоится в начале апреля, нужны большие колокольчики.

В учреждении пояснили, что подойдут любые: настоящие или пластмассовые, елочные, игрушечные. Главное - чтобы их высота была не менее 10 сантиметров.

«Если у кого такие есть и они вам не нужны, Пензенский драмтеатр с удовольствием примет их в дар, ну, или предложит в обмен пригласительные билеты на любые спектакли из своего репертуара», - добавили в театре.

Принести колокольчики можно на служебный вход театра (со стороны Главпочтамта). Уточнить информацию можно, написав на электронный адрес dramapnz@rambler.ru или позвонив по телефону +7 937-408-41-52 (Денис Николаевич).

Накануне стало известно, что зареченский ТЮЗ обратился к жителям закрытого города с просьбой пожертвовать реквизит для нового спектакля. Для создания обстановки 70-х годов нужны вещи того времени.