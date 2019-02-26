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Культура | Драмтеатр просит пензенцев принести колокольчики в обмен на билеты

26.02.2019|12:50
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Пензенский драматический театр имени А. В. Луначарского обратился к горожанам за помощью. Для нового спектакля «Свадьба Кречинского», премьера которого состоится в начале апреля, нужны большие колокольчики.

В учреждении пояснили, что подойдут любые: настоящие или пластмассовые, елочные, игрушечные. Главное - чтобы их высота была не менее 10 сантиметров.

«Если у кого такие есть и они вам не нужны, Пензенский драмтеатр с удовольствием примет их в дар, ну, или предложит в обмен пригласительные билеты на любые спектакли из своего репертуара», - добавили в театре.

Принести колокольчики можно на служебный вход театра (со стороны Главпочтамта). Уточнить информацию можно, написав на электронный адрес dramapnz@rambler.ru или позвонив по телефону +7 937-408-41-52 (Денис Николаевич).

Накануне стало известно, что зареченский ТЮЗ обратился к жителям закрытого города с просьбой пожертвовать реквизит для нового спектакля. Для создания обстановки 70-х годов нужны вещи того времени.

Источник — фото penzateatr.ru
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Гость|26.02.2019 13:00|

А у меня бубенцы 2штука падайдет?

Гость|26.02.2019 13:03|

Дураков нет . Колокольчики в обмен на билет . Нашли дураков .

Гость|26.02.2019 13:23|

А покупать не пробовали ?

Гость|26.02.2019 13:32|

Пригласительные на местный театр даром не нужны. Вот если билеты на гастролеров, можно подумать.

Гость|26.02.2019 13:33|

На ка вот одень штаны потеплее внучок, береги бубенчики. Твой дедушка всю жизнь в двух штанах проходил, и зимой и летом.

Уральские пельмени.

Гость|26.02.2019 13:46|

слабо! Вон в заречном театралы антиквариат требуют, а тут жалкие колокольчики

Гость|26.02.2019 14:11|

Гость писал(a):

А у меня бубенцы 2штука падайдет?
Падайдет, их прибьют к трибуне вместе с хозяином.

Гость|26.02.2019 14:14|

penzainform.ru писал(a):

ну, или предложит в обмен пригласительные билеты на любые спектакли из своего репертуара
...ну или не предложит. Что скорее всего.

Имя: Гость
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